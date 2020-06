Argentina reanudaría vuelos internacionales a mediados de agosto

(Bloomberg) -- Argentina, que tiene una de las prohibiciones de viaje más estrictas del mundo, planea reanudar los vuelos comerciales antes de lo esperado.

El país podría reabrir los viajes a mediados de agosto, a medida que las tasas de infección caen en algunas ciudades importantes de todo el mundo, según una persona con conocimiento directo del asunto. Algunos países europeos se consideran entre los destinos para los primeros vuelos porque las ciudades clave han aliviado sus confinamientos con la disminución del número de casos reportados, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque las discusiones son privadas.

Argentina implementó algunas de las primeras y más intransigentes medidas en América Latina para detener la propagación del virus. En abril, el país anunció que las aerolíneas solo pueden vender boletos de avión y operar regularmente después del 1 de septiembre. Ahora, Argentina está buscando autorizar vuelos con una capacidad máxima de pasajeros de 70%, dijo la persona.

Las operaciones nacionales pueden comenzar incluso antes que las extranjeras. Si bien los vuelos entre ciudades, excluyendo la capital, comenzarán gradualmente desde mediados de julio, aquellos que incluyan Buenos Aires comenzarán a operar durante la primera quincena de agosto. Los casos de coronavirus del país se concentran en la capital y su área metropolitana, donde permanece vigente un estricto confinamiento, mientras que otras provincias no han registrado casos en varias semanas.

Entre los destinos latinoamericanos, Uruguay y Paraguay podrían ser los primeros una vez se reanuden los vuelos regionales, agregó la persona.

Todos los aviones hacia y desde Buenos Aires operarán exclusivamente desde el aeropuerto internacional de Ezeiza durante al menos 120 días, mientras que el aeropuerto local Aeroparque Jorge Newbery se somete a una expansión de la pista. La decisión de reabrir el aeropuerto de bajo costo El Palomar, anteriormente una base militar, sigue en pausa.

