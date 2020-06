Quito destina primera partida de 600.000 dólares para impulsar las ciclovías

Vista de una "ciclovía emergente" este martes en uno de los cruces en la céntrica avenida Río Amazonas, en Quito (Ecuador). EFE/Elías L. Benarroch

Quito, 9 jun (EFE).- El Municipio de Quito destinó una partida 600.000 dólares iniciales para la apertura de "ciclovías emergentes" en el norte de la ciudad, iniciativa con la que quiere agilizar el tránsito y evitar el contagio de la COVID-19 en el transporte público.

Fernando de la Torre, director de Transporte Sostenible en la Secretaría de Movilidad, dijo este lunes a Efe que "el plan de ciclovías emergentes tiene un presupuesto referencial de 600.000 dólares y se empata con el proyecto de red de ciclovías en el sur de Quito, con una inversión de 500.000", aún por implementar.

Se trata de vías alternas de circulación sin motor que el Ayuntamiento de la capital ecuatoriana comenzó a abrir hoy en el norte de la urbe, con una longitud de 4,5 kilómetros, que se suman a los 70 ya existentes.

La iniciativa busca reducir el desplazamiento colectivo y evitar la aglomeración de usuarios en momentos en que la ciudad inicia la reactivación económica, pero cuando los contagios todavía no han cesado.

Según las últimas estadísticas, en Quito hay registrados 4.452 casos de contagio por coronavirus y más de 300 fallecimientos.

La semana pasada la ciudad comenzó a permitir el transporte público, pero también a alentar el uso de bicicletas para evitar el contacto entre personas, y como alternativa para quienes no puedan movilizarse debido al 50% de aforo permitido en los autobuses.

La primera ciclovía emergente se encuentra en el carril izquierdo junto al parterre central de la Avenida Amazonas, que cruza la ciudad de norte a sur hasta el parque de El Ejido.

Se trata de un carril bici bidireccional y no afecta a la circulación de vehículos a lo largo de la avenida.

Cuarenta agentes civiles de tránsito han sido ubicados a lo largo de todo el trayecto para brindar seguridad a los usuarios y guiar a los ciclistas por las rutas establecidas, marcadas con vallas y conos.

Además, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) imparte cursos virtuales de seguridad vial para ciclistas, con la finalidad de generar una convivencia en el ahora espacio conjunto.

La entidad prevé que el proyecto piloto funcione durante la fase de "semáforo amarillo" (reactivación primaria tras 77 días de aislamiento), y tras este período las autoridades realizarán análisis técnicos y decidirán su permanencia.

La Alcaldía estima que, hasta antes de la pandemia, casi el 70% de la población de Quito se movilizaba en transporte público, pero la suspensión de este servicio al inicio de la cuarentena alentó a muchas personas a buscar otras opciones.

Los muestreos realizados por la Secretaría de Movilidad hablan de un incremento del 600% en desplazamientos en bicicleta debido a la pandemia.