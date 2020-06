La compañía Madison Square Garden emite un comunicado condenando el racismo

En la imagen, el dueño de los Knicks de Nueva York, James Dolan. EFE/Andrew Gombert/Archivo

Nueva York, 9 jun (EFE).- La compañía Madison Square Garden, que tiene la propiedad de los Knicks de Nueva York, emitió este martes un comunicado en el que condena todo tipo de racismo y aboga por crear entre todos una sociedad más justa.

La posición oficial del conglomerado de compañías de deportes y entretenimiento Madison Square Garden Co. se dio una semana después de que su dueño, James Dolan, enviara un correo electrónico interno al personal explicando por qué su grupo empresarial no haría comentarios públicos tras la muerte de George Floyd, el hombre afroamericano de 46 años, en Mineápolis.

El equipo de los Knicks en su cuenta de Twitter también dio a conocer el comunicado de la empresa en el que expresa su posición de apoyo a toda la lucha en favor de superar las diferencias raciales que afectan a la sociedad estadounidense.

"Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la creación de una sociedad más justa e igualitaria, donde no haya racismo, intolerancia, violencia u odio. Estamos con todos los que actúan por un cambio positivo", destaca el comunicado oficial de los Knicks.

La declaración llega también el mismo día del funeral de Floyd en Houston.

Floyd, que era negro, murió el pasado 25 de mayo mientras estaba en custodia de la policía de Mineápolis, tras haber sido detenido, y durante más de 8 minutos un agente blanco le mantuvo la rodilla sobre su cuello, que le impedía respirar.

Desde entonces protestas, violencia y saqueos indiscriminados se han registrado a través de todo el país y el mundo, y varios funcionarios del gobierno se han comprometido a modificar las leyes locales relacionadas con la labor de la policía.

En Nueva York, el alcalde demócrata Bill de Blasio dijo que reasignará algunos fondos del Departamento de Policía de la ciudad a servicios sociales y juveniles.

Ni la declaración del martes del MSG ni las cuentas de las redes sociales de sus equipos abordan a qué "cambio positivo" se refiere la declaración, que tampoco se atribuye a una persona específica y fue compartida en las páginas oficiales de los Rangers, Knicks, Rockettes y MSG.

Dolan se enfrentó a una reacción muy crítica después de su primer correo electrónico interno del 1 pasado de junio que expresaba entre otras cosas que "como compañías en el negocio de deportes y entretenimiento, no estamos más calificados que nadie para ofrecer nuestra opinión sobre asuntos sociales".

Menos de 24 horas después de que se hizo público ese correo, Dolan envió otra nota interna, el 2 de junio, en la que explicaba su posición.

"Mi punto de ayer fue sobre las acciones y la importancia de vivir los valores", destacó Dolan. "En Madison Square Garden Co. hemos trabajado duro para construir un ambiente de inclusión y respeto mutuo y esos son los valores que tratamos de vivir todos los días".

"El racismo nace de la ignorancia y depende de cada uno de nosotros entender que la persona que trabaja a su lado es su igual sin importar el color o cualquiera de las otras cualidades que nos hacen diversos. Y cualquier injusticia para una persona es una injusticia para todos", subrayó Dolan.

El correo electrónico del 2 de junio decía que "condenan con vehemencia y rechazan el racismo contra cualquiera, punto", pero no se comprometieron a hacer una declaración pública.

La posición de los Knicks se volvió más oscura cuando el equipo a través de Instagram se unió al movimiento de redes sociales, #BlackOutTuesday, el 2 de junio.

#BlackOutTuesday se convirtió en un intento de mostrar solidaridad con el Movimiento Black Lives Matter.