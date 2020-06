Chile reporta un gran descenso en muertes por COVID-19 por retraso en registro

Una mujer con tapabocas y protector entra este el 14 de mayo de 2020 a la Vega Central, principal mercado de abastos de Santiago (Chile). EFE/Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 9 jun (EFE).- Chile reportó este martes solo 19 nuevas muertes por COVID-19, lo que supone un importante descenso con respecto a días anteriores, cuando la cifra rozaba el centenar, y que las autoridades sanitarias achacan al retraso en la inscripción de los fallecidos en el Registro Civil.

"La cantidad de fallecidos que inscribe el Registro Civil como tales es menor durante el fin de semana (... ) Los 19 muertos no deben interpretarse en ningún sentido como una tendencia (a la baja)", advirtió el ministro de Salud, Jaime Mañalich.

El ministro aseguró en su rueda de prensa diaria que las cifras del miércoles serán previsiblemente mucho más altas y reflejarán las muertes del sábado y el domingo.

Los decesos totales desde el inicio de la pandemia llegan así a 2.283, mientras que los contagios ascienden a 142.759, tras registrarse 3.913 nuevos casos en las 24 últimas horas.

Mañalich informó también que se reportaron 3.913 nuevos contagios en las últimas 24 horas, de los cuales 326 son asintomáticos y 3.587 presentaron sintomatología asociada al virus.

En total, son 142.759 las personas que han sufrido COVID-19 desde el inicio de la pandemia en el país el pasado 3 de marzo, de los 23.115 son aún casos activos.

También sufrió un leve descenso el número de pacientes ingresados en cuidados intensivos, que pasó en las últimas 24 horas de 1.581 a 1.577, de los cuales 1.325 necesitan ventilación mecánica y 364 se encuentran en estado crítico.

"Tenemos una preocupación creciente porque las personas que tienen otras enfermedades que no son COVID están postergando el examen, necesitamos una atención primaria que vuelva a trabajar vigorosamente", apuntó Mañalich, quien alertó de que esta situación "podría convertirse en una segunda pandemia".

Chile, que con cerca de 750.000 exámenes es uno de los países que más pruebas PCR realiza en la región, se encuentra bajo estado de excepción, con toque de queda nocturno, con colegios, universidades y fronteras cerradas desde mediados de marzo, así como la mayoría de los comercios que no sean de primera necesidad

Santiago, el principal foco de la pandemia y donde la red hospitalaria está al límite, vive su cuarta semana consecutiva de cuarentena total, una medida que afecta a 7 de los 18 millones de habitantes del país.

La megacuarentena, que en principio dura hasta el 12 de junio aunque es posible que el miércoles se anuncie una nueva prórroga, había sido rechazada reiteradamente por el Gobierno, que apostó al inicio de la crisis por aislar solo a las comunas con más contagios y que se vio obligado a decretarla tras un explosivo aumento de casos a principios de mayo.