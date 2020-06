Muertes por virus en Perú podrían casi triplicar cifra oficial

(Bloomberg) -- Se sospecha que cerca de 9.000 personas en Perú han muerto a causa de covid-19, además de las más de 5.000 muertes confirmadas, según un alto funcionario de salud.

El virus fue atribuido como la presunta causa de muerte de unas 14.000 personas hasta la semana pasada, dijo el domingo César Munayco, director adjunto del Centro Nacional de Epidemiología de Perú, en una entrevista radial con RPP.

Hasta el domingo, el Ministerio de Salud confirmó la muerte de 5.465 personas como resultado de covid-19. Los médicos continúan analizando las muertes sospechosas y actualizarán esta cifra a medida que se confirme la causa de fallecimiento, dijo.

