BePro persigue que combinar deporte y estudios no sea un sueño americano

Madrid, 5 jun (EFE).- Ana Salas, extenista profesional, recuerda que durante su etapa de directora técnica en la Federación Madrileña de Tenis llegó a tener siete tenistas entre las diez mejores jugadoras españolas en categoría junior. Todas ellas acabaron en Estados Unidos por su excelente oferta de becas deportivas universitarias y la falta de programas similares en España.

"Decidí que en lugar de quejarme había que crear algo que evite que Estados Unidos no sea la única opción, la obligada", explica a EFE la responsable de la Fundación BePro, cuyo objetivo es gestionar becas y recursos para que los deportistas en España puedan combinar el alto nivel con la universidad.

"Ir a Estados Unidos es muy interesante, pero lo grave es que vayas porque no hay otra cosa, porque tu país no te ofrece una estructura", añade la extenista.

"ES ANTINATURAL QUE EL DEPORTISTA TENGA QUE ELEGIR ENTRE COMPETIR Y ESTUDIAR"

Salas, que participó durante una década en el circuito profesional WTA y acumula más de una decena de títulos mundiales en categoría senior, emprendió el camino profesional a los 14 años aplazando los estudios hasta los 26, un recorrido "súper rocambolesco" que completó gracias al apoyo de sus padres, que respaldaron que retrasara sus estudios para perseguir su pasión.

"Yo estudié idiomas mientras competía y a los 26 hice el acceso a la Universidad, por el camino más complicado. Creo que es algo que no debería pasar, es antinatural que los deportistas tengan que elegir", reflexiona.

Con el objetivo de facilitar este trayecto y permitir que la carrera dual sea una realidad en España, puso en marcha hace cuatro años un proyecto que combina el acompañamiento de los deportistas, el trabajo con las universidades para facilitar las condiciones para los atletas de élite, y la búsqueda de apoyos de empresas.

Por una parte, BePro ha puesto en marcha un programa de becas propias, 27 ayudas que van desde los 500 a los 2.000 euros, que los deportistas pueden utilizar en centros académicos, deportivos o servicios médicos que han sido identificados por la fundación como colaboradores de este tipo de carrera dual.

Además, la fundación trabaja en acuerdos con universidades para ayudarlas a adaptar sus programas académicos a las peculiaridades de horarios o calendarios del deportista de élite, e impulsa la creación de becas deportivas.

"No solo mostramos las becas deportivas que tiene cada universidad, sino la adaptación de sus planes de estudio en función de las horas de prácticas de cada titulación. El trabajo más duro es este, la adaptación de los planes de estudio a los deportistas", explica Salas.

BePro tiene acuerdos con una decena de universidades privadas que ya tienen proyectos de becas deportivas de diferentes cuantías, y también mantienen contacto con las universidades públicas, tanto para informar de sus becas como para colaborar en la adaptación de sus horarios.

Por otra parte, esta fundación genera un catálogo de becas y recursos públicos y privados a los que los atletas pueden recurrir en función de su situación geográfica, y les acompañan a la hora de elegir la universidad que mejor puede adaptarse a su elección académica y sus necesidades deportivas.

ASESORAMIENTO A DEPORTISTAS

En sus primeros años de andadura han conseguido ir sumando becados y llegando a acuerdos con federaciones como las de natación o tenis, a las que ofrecen un servicio de asesoramiento y ayuda para sus deportistas.

Un trabajo que no solo realizan durante la carrera deportiva, sino que quieren extender hacia la etapa posterior, cuando se acaba la competición. "Tenemos un servicio de atención al deportista en el que le damos seguimiento con los aspectos laborales, que sepa que el deporte español está a su lado para darle opciones", agrega.

El modelo ya está generando mucho interés no solo en las federaciones, sino también en las universidades, que ven atractivo el concepto de apoyar al deporte español, como en empresas que apoyan la iniciativa como patronos.

"Les ha gustado mucho el concepto de apoyar el deporte español y evitar la fuga de talento, porque cuando un deportista va a estudiar fuera es normal que muchos se queden allí. Y les gusta copiar el modelo de Estados Unidos, donde ser deportista es algo que se pone en el currículo y se valora muchísimo", sentencia Salas, que dirige esta iniciativa combinándola con otras labores, como todo su equipo, y aspira a que BePro pueda ser autosuficiente en el futuro.

