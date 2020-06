Argentina recupera terreno en mercado de carne de EE.UU.

(Bloomberg) -- Los problemas de procesamiento de carne de Estados Unidos abrieron una ventana para los importadores, y Argentina la ha aprovechado.

Los envíos de carne a EE.UU. desde la orgullosa nación ganadera sudamericana aumentaron a 1.290 toneladas métricas en abril, según muestran los últimos datos del Departamento de Agricultura de EE.UU. Hace un año, los importadores estadounidenses compraron apenas unas dos toneladas.

Abril es el mismo mes en que los brotes de covid-19 entre los trabajadores de las procesadoras de carne de EE.UU. desencadenaron una ola de cierres que redujeron la oferta local y dispararon los precios.

Valga aclarar que las exportaciones argentinas de carne ya habían comenzado a repuntar bajo el expresidente Mauricio Macri, quien dejó el cargo en diciembre. Macri negoció el acceso al mercado estadounidense, que se reabrió a Argentina a fines de 2018, poniendo fin a una prohibición que comenzó en 2001 después de un brote de fiebre aftosa.

Los exportadores necesitaban tiempo para establecer redes de distribución que abastecieran a los mejores restaurantes, hoteles y empresas de catering estadounidenses, que querían cortes de calidad, afirma Miguel Schiariti, presidente del grupo argentino de industria y comercio de carne vacuna Ciccra.

Los envíos comenzaron a fluir en la segunda mitad de 2019, pero aumentaron en abril en medio del atasco de procesamiento en Estados Unidos. Si bien las plantas de EE.UU. han reabierto, aún no han vuelto a su capacidad total. Argentina representa solo el 1% del total de las importaciones estadounidenses.

“Argentina pudo aprovechar el déficit de oferta”, dice Schiariti. “Esta podría ser una oportunidad para plantar una bandera”.

Incluso bajo el presidente Alberto Fernández, que prefiere la intervención sobre el enfoque de libre mercado de Macri, el auge de las exportaciones de carne de res de la nación parece continuar.

Alguna evidencia anecdótica radica en la llegada de esta semana, a pesar de una prohibición de viajes internacionales, de casi cien rabinos de Israel para certificar plantas argentinas como kosher, según Infobae. Las exportaciones de carne argentina aumentaron 18% en los primeros cuatro meses a 162.000 toneladas. China es el mayor comprador.

El vecino Uruguay también se benefició de la escasez en Estados Unidos, asegura Marcelo Secco, jefe del grupo de procesadoras de carne Adifu. Los envíos que pasaron por aduana en abril fueron de 3.760 toneladas, la mayor cantidad desde julio de 2019, según el USDA.

La capacidad de Brasil para capitalizar la situación fue limitada, dado que solo recientemente se autorizó a reanudar las exportaciones de carne fresca debido a preocupaciones de seguridad que datan de 2017.

