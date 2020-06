El golpe de la covid al desempleo en Portugal: dudas oficiales y estimaciones

Porto (Portugal), 01/06/2020.- The public occupies only seats marked in the Casa da Musica to attend the concert of the Baroque Orchestra in Porto, Portugal, 01 June 2020. One of the main cultural facilities in Porto resumes the concerts with limited capacity due to the current situation of the covid-19 pandemic. Theaters, concert halls and cinemas can reopen from today, on the same day that it is possible to return the cultural initiatives outdoors. (Cine, Abierto) EFE/EPA/ESTELA SILVA

Lisboa, 2 jun (EFE).- Los datos sobre el impacto del coronavirus en el empleo en Portugal oscilan entre cifras oficiales y estimaciones que llegan a duplicarlas, con la tasa de desempleo en torno al 6 % oficialmente, aunque se advierta de que puede llegar realmente al 13 %, al menos en abril.

Según el boletín divulgado este martes por el Instituto Nacional de Estadística de Portugal (INE) la tasa de desempleo se situó en abril, mes en el que estuvo vigente el estado de emergencia y la actividad económica estuvo restringida, en el 6,3 %.

Una décima más respecto al mes anterior, lo que arroja a priori un impacto muy moderado de la pandemia en el desempleo, pero los propios especialistas del INE han pedido cautela para interpretar datos, y llaman la atención sobre el número de personas inactivas.

En su boletín de hoy, el instituto explica que "personas anteriormente clasificadas como desempleadas y que efectivamente perdieron su empleo por la pandemia", que "en circunstancias normales" serían desempleados, "pueden ahora ser clasificados como inactivos".

Ello sucede "debido a las restricciones de movilidad" vigentes en marzo y también por "la reducción o incluso interrupción de los canales normales de información sobre ofertas de trabajo" por el coronavirus, lo que hace que quienes perdieron el empleo aún no estuvieran buscando activamente trabajo y por tanto no sean contados como desempleados.

Por ello, la atención se ha dirigido a otro indicador que hasta ahora pasaba desapercibido: la subutilización de trabajo.

Este indicador agrega a la población desempleada, los trabajadores a tiempo parcial, los inactivos que buscan trabajo pero no están disponibles para trabajar y los inactivos disponibles, pero que no encuentran trabajo, explica el INE.

Abarca, por tanto, más contextos que hayan podido verse afectados por la pandemia y es, según el INE, "particularmente relevante" para analizar el impacto del coronavirus.

Además, algunos medios portugueses apuntan incluso que puede acercarse más a la evolución de la tasa de desempleo "real".

En abril, la tasa de subutilización de trabajo ascendió al 13,3 % (nueve décimas más que el mes anterior), y se estima que 709.800 personas estuvieron dentro de este apartado.

El dato oficial del INE sobre desempleo en abril, que apunta a que subió solo una décima, contrasta además con los números ofrecidos a finales de mayo por el Instituto del Empleo y Formación Profesional (IEFP), que apuntó que el número de desempleados inscritos en centros de empleo aumentó un 22,1 % en abril respecto al mismo mes del pasado año.

Comparado con el mes anterior, marzo, el aumento fue del 14,1 %, afirman los números del IEFP.

El crecimiento del número de desempleados inscritos se produjo en casi todas las regiones, pero especialmente en el Algarve, una zona muy ligada al turismo y donde se disparó el 123,9 % el citado mes.

Para paliar el daño sobre el empleo que pudiera causar la pandemia, el Gobierno de Portugal actualizó en marzo el régimen de "lay-off", que permite reducir la carga horaria de los trabajadores o suspender temporalmente su contrato para evitar que se pierdan empleos.

Actualmente, 735.000 trabajadores en Portugal están en régimen de "lay-off", según datos avanzados a finales de mayo por el Ejecutivo luso.

Portugal inició la tercera y última fase de su desescalada este lunes, dentro de un progresivo plan para retomar la actividad económica, que se verá apoyado por una revisión de los Presupuestos para 2020 que se espera se empiece a debatir en la segunda quincena de este mes.