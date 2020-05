Candidato demócrata Joe Biden condena la violencia de las protestas en EEUU (comunicado)

El candidato demócrata a la presidencia, Joe Biden, condenó este domingo la violencia de las protestas contra la represión policial que estallaron en Estados Unidos, pero dijo que los estadounidenses tenían derecho a manifestarse.

"Protestar contra tal brutalidad es correcto y necesario. Es una respuesta totalmente estadounidense", afirmó Biden en un comunicado. "Pero no lo es quemar bienes comunitarios y destruir innecesariamente. La violencia que pone en peligro vidas no lo es. La violencia que destruye y cierra negocios que sirven a la comunidad no lo es", agregó el candidato.

