Trump anuncia que EEUU pone fin a su relación con la OMS

Actualiza con datos de EEUU, Brasil y globales ///Washington, 30 Mayo 2020 (AFP) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el viernes el fin de la relación entre su país y la OMS, a la que acusa de haber sido demasiado indulgente con Pekín en la crisis del coronavirus, mientras que la ciudad más afectada en el mundo por la pandemia, Nueva York, anunciaba que se dispone a iniciar su desconfinamiento.La crisis mundial sin precedentes que desató la COVID-19 ha provocado un terremoto en las difíciles relaciones entre Washington y Pekín, ahora abiertamente enfrentados en un pulso con aires de Guerra Fría.Mientras, Europa acelera los pasos para volver a la normalidad, América Latina sigue con el corazón en un puño y Asia sonó la alarma este viernes al detectarse un rebrote en Corea del Sur, que inmediatamente anunció nuevas medidas restrictivas.Cinco meses después de la aparición del nuevo coronavirus en Wuhan (China), la enfermedad ha matado a casi 364.000 personas e infectado a más de 5,91 millones en todo el mundo, según cifras oficiales, probablemente muy inferiores a la realidad. - Fin de relaciones -"Debido a que no han realizado las reformas solicitadas y muy necesarias, terminaremos nuestra relación con la Organización Mundial de la Salud y redirigiremos esos fondos a otras necesidades salud pública mundial urgentes y globales", dijo el presidente Trump en declaraciones a la prensa.La OMS se encuentra en una difícil posición, y su director, Tedros Adhanom Ghebreyesus, tuvo que aceptar una "evaluación independiente" que no ha sido suficiente para mantener en el seno de la organización al que era su principal contribuyente, Washington. Estados Unidos es el país que ha pagado con más vidas la expansión de la pandemia: 102.798 decesos. Es también el país con más contagios detectados, 1.745.606 hasta este viernes. Su principal foco ha sido Nueva York, que tras más de dos meses de confinamiento podría empezar en la semana del 8 de junio a retomar la senda de la vida normal, informó el gobernador del estado, Andrew Cuomo.La ciudad, que ha perdido más de 21.000 habitantes, está cerca de cumplir con siete reglas que le permitirán salir lentamente de su bloqueo de más de dos meses, dijo Cuomo. "Nos enfocaremos en los puntos críticos", tuiteó el gobernador.Entretanto, en Rusia, el ansia por encontrar un remedio para la COVID-19 llevó a Alexander Guintsburg, que dirige el instituto de investigación Gamaleya de Moscú, a inyectarse una vacuna de vector viral para acelerar el proceso científico al máximo, según dijo, con la esperanza de terminar los ensayos clínicos de su proyecto de vacuna en verano.Moscú informó de un récord de muertes en 24h, 232, lo que sitúa el total en 4.374 muertos y 387.623 casos, el tercer país en el mundo con más contagios.Brasil, el segundo país en esa siniestra lista con 465.166 contagios, registró 1.124 decesos en las últimas 24h. Detrás viene México, con 447 decesos.El gigante sudamericano vio como su economía se desplomaba un 1,5% en el primer trimestre del año.El virus avanza rápido en el noreste de Brasil, desplazándose de las capitales hacia el interior."En 26 años, nunca había visto tantas personas viviendo con miedo, pasando hambre, porque todo paró. Pero el hambre no para", dijo a la AFP Alcione Albanesi, fundadora de la ONG Amigos do Bem. - "Muchos años" - México por su parte, que ya tiene a casi todo su territorio bajo alerta máxima, se prepara para un periodo incierto de "nueva normalidad", en la que la reactivación deberá ser "gradual y cuidadosa", explicó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell.Esa "nueva normalidad" supone que algunas medidas sanitarias podrían permanecer "muchos años" en vigor, alertó.Países como Chile y Perú --que recibirá una línea de crédito de 11.000 millones de dólares del FMI frente a la crisis-- registraron el jueves por la noche nuevos récords nacionales, en el primer caso en número de muertos (49) y el segundo en contaminaciones (5.874).Los países latinoamericanos se hallan en plena vorágine, y mientras, Europa y Asia avanzan en su salida del confinamiento, que ha causado un terrible daño a la economía.En Francia, el constructor de automóviles Renault anunció la supresión de unos 15.000 puestos de trabajo en todo el mundo.Su socio japonés Nissan ya anunció el jueves que cerrará su planta en Barcelona (España) y suprimirá un 20% de sus capacidades hasta 2023.Los PIB de Italia y Francia retrocedieron ambos un 5,3% en el primer trimestre como consecuencia de la pandemia, según datos publicados el viernes.Las fronteras exteriores de la Unión Europea siguen cerradas y las fronteras interiores reabrirán progresivamente.Grecia anunció que aceptará vuelos de 29 países a partir del 15 de junio.Austria vuelve a abrir sus hoteles e infraestructuras turísticas y Turquía reabre parcialmente sus mezquitas. En el Reino Unido, escuelas y comercios podrán abrir a partir del lunes.El parisino museo del Louvre en cambio esperará hasta el 6 de julio.El fútbol volverá a los campos españoles el 11 de junio, el 17 en Inglaterra, el 20 de junio en Italia. - Nuevas restricciones en Corea del Sur - Pero la situación en Asia, que fue el primer continente afectado y que parecía haber dejado atrás el virus, preocupa ante la aparición de nuevos rebrotes.Corea del Sur, un país considerado hasta ahora un ejemplo en el control de la enfermedad, restableció las restricciones tras haber recuperado la normalidad.En febrero fue el segundo país más afectado del mundo, por detrás de China.Después de que los casos se dispararan el jueves, los parques y los museos quedarán cerrados dos semanas y se reducirá el número de alumnos en la zona metropolitana de Seúl.Los nuevos casos se redujeron el viernes, hasta 58 frente a los 79 de la víspera, el mayor aumento desde hace casi dos meses.Por su parte, Sri Lanka reactivará las medidas de confinamiento, tras haber registrado su aumento diario más importante, en su mayoría de esrilanqueses que venían de Kuwait y de marinos de una base cercana a Colombo.En Irán aumentó el número de casos detectados en 24 horas, el mayor en casi dos meses, con 2.819. El número total de contaminaciones es ahora de 146.668.India anunció por su parte su peor dato de crecimiento en dos décadas en el primer trimestre del año.