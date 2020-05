Wall Street abre mixto y el Dow Jones baja un 0,45% por tensiones entre EE.UU. y China

Agentes de bolsa trabajan en la Bolsa de Nueva York, Estados Unidos. EFE/ Justin Lane/Archivo

Nueva York, 29 may (EFE).- Wall Street abrió mixto este viernes y el Dow Jones de Industriales, su principal indicador, bajaba un 0,45% en una apertura marcada por las tensiones geopolíticas y comerciales entre Estados Unidos y China y el temor a que una segunda oleada del COVID-19 retrase la recuperación económica.

Cinco minutos después del inicio de las operaciones en la Bolsa de Nueva York, el Dow Jones retrocedía 113,33 puntos hasta los 25.287,31 enteros, mientras que el selectivo S&P 500 se situaba en 3.023,28 puntos y perdía un 0,21 % o 6,45 unidades.

Por su parte, el índice compuesto del mercado Nasdaq, que aglutina a las principales tecnológicas, operaba en verde con un ligero avance del 0,29 % o 27,56 enteros, hasta 9.396,54 puntos.

En el parqué neoyorquino los inversores se mantenían a la expectativa de la rueda de prensa que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá hoy, previsiblemente sobre la relación con el gigante asiático y la posible imposición de sanciones comerciales que tensen las relaciones entre ambas potencias.

En los últimos días, Washington ha criticado con dureza la política china con respecto a Hong Kong y ha cuestionado la autonomía de la que supuestamente goza la antigua colonia británica, especialmente después de la aprobación de la ley de seguridad ciudadana impulsada por el Gobierno que lidera Xi Jinping y que busca perseguir con delitos de sedición a los hongkoneses que se muestren críticos con Pekín.

Los expertos apuntan a que en un principio se esperaba que los ataques de Trump a China se centrasen en el ámbito sanitario, por su actuación con respecto al virus, pero las nuevas fricciones entre ambas potencias han devuelto al parqué la incertidumbre en torno a posibles restricciones comerciales, una cuestión ya superada tras la firma del acuerdo comercial de fase uno rubricado el pasado enero por ambos gobiernos.

Por sectores, destacaban las ganancias de las empresas tecnológicas (0,53 %), el sector sanitario (0,47 %), el de bienes no esenciales (0,41 %) y el de comunicaciones (0,32 %). Cotizaban en negativo el inmobiliario (-0,88 %), el de servicios públics (-0,76 %) y el industrial (-0,74 %), entre otros.

Entre los treinta valores del Dow Jones la tabla estaba dividida entre pérdidas y ganancias y las mayores subidas eran para Intel (1,18 %), Microsoft (1,02%) y Johnson and Johnson (0,56 %). Eran relevantes las pérdidas de Boeing (-2,04 %), Raytheon Technologies (-1,48 %) y Caterpillar (-1,45%).

En otros mercados, el petróleo de Texas bajaba un 1,96 % hasta los 33,05 dólares el barril, el oro subía a 1.744,50 dólares la onza, el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años bajaba al 0,679 % y el dólar perdía terreno frente al euro, con un cambio de 1,111.