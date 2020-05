Contratación global se estabiliza, mercado laboral sigue débil

(Bloomberg) -- La reducción global de los empleos provocada por la pandemia de coronavirus está tocando fondo, si los datos de LinkedIn sirven como indicador.

La plataforma de redes sociales señala que el porcentaje de sus miembros que se unieron a un nuevo empleador se estabilizó en las últimas seis semanas tras caer en marzo. Francia está mostrando la recuperación más pronunciada e Italia, uno de los países más afectados de Europa, está experimentando una “mejora leve”.

Es un indicador imperfecto, ya que LinkedIn está orientado a empleos profesionales, pero es otra señal de un punto de inflexión en la lucha contra la enfermedad. Muchos países han comenzado a levantar sus restricciones, permitiendo que algunos servicios no esenciales reanuden sus operaciones.

No obstante, las tasas de contratación son considerablemente más bajas que hace un año. En China, el primer país en responder y salir de la pandemia, la contratación ahora es plana en la comparación interanual. En Estados Unidos, la economía más grande del mundo, esta muestra un descenso de aproximadamente 35%.

“Parece que ya pasamos lo peor de la reducción de las contrataciones”, dijo Karin Kimbrough, economista jefe de LinkedIn. “Sin embargo, es clave recordar que, si bien es posible que la contratación se esté estabilizando, todavía vemos que millones de personas están perdiendo sus empleos. Pasarán años antes de que regresemos al sólido mercado laboral global que teníamos a principios de 2020”.

Nota Original:Global Hiring Stabilizes Even as Pandemic Keeps Jobs Market Weak

©2020 Bloomberg L.P.