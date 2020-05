Kamaru Usman reta a Conor McGregor para una pelea de título en julio

En la imagen, el campeón de peso welter de la UFC, el nigeriano estadounidense Kamaru Usman. EFE/Mario Ruiz/Archivo

Miami (EE.UU.), 26 may (EFE).- El campeón de peso welter de la UFC, el nigeriano estadounidense Kamaru Usman, retó al irlandés Conor McGregor y al estadounidense Jorge Masvidal a un combate el próximo julio.

Usman (16-1) dijo a los medios de comunicación que ha estado entrenando desde febrero y se ha ofrecido a defender su campeonato de la UFC de 170 libras desde abril, después en mayo, también en junio y ahora en julio.

Se esperaba que la próxima defensa del título de Usman fuera contra Masvidal (35-15), quien ha expresado interés en una revancha sin título contra Nate Díaz en los últimos días.

Ese es el motivo por el cual Masvidal podría no estar disponible, por lo que Usman comentó que le pedirá a la UFC que le permita pelear contra McGregor (22-4), un excampeón de dos categorías de peso que ha expresado su interés en regresar a la acción.

Usman dijo a Masvidal: "tuviste una oportunidad el 18 de abril, el 9 de mayo, en junio y ahora en julio, pero quieres pelear contra Nate, un combate que ni siquiera es competitivo".

Mientras que a McGregor, le comentó que "dijiste que querías ser el rey de las 170 libras, pero ahora estás en silencio. Entonces quédate en silencio. Les he dado una oportunidad a ambos, y ninguno de ustedes la ha tomado".

"Firmaré un contrato con Conor McGregor. Lo pondremos en el contrato: en el primer o segundo episodio", destacó Usman.

El campeón también dijo que tratará de noquear a McGregor, pero que sólo espera la respuesta para continuar su preparación de cara a tener, de cualquier manera, un combate en julio.