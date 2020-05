Trump: Hong Kong perderá industria financiera tras ley de China

(Bloomberg) -- El presidente Donald Trump cree que Hong Kong perderá su condición de centro financiero de Asia si el Gobierno chino sigue adelante con una nueva ley para frenar las protestas en el territorio, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca.

“Fui directamente donde el presidente para tener una respuesta sobre esto, y él me dijo que estaba molesto con las medidas de China y que es difícil que Hong Kong pueda seguir siendo un centro financiero si China se hace cargo”, señaló el martes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, en una rueda de prensa.

Indicó que no tenía más anuncios sobre las respuestas que Estados Unidos podría evaluar si China implementa la nueva ley, descrita como una medida de seguridad nacional. Sus opositores temen que reduzca las libertades esenciales.

Nota Original:Trump Says Hong Kong Will Lose Finance Industry After China Law

