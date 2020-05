Españoles regresan a bares de Madrid tras crisis pandémica

(Bloomberg) -- Después de más de dos meses de cuarentena, Óscar Fernández abrió su bar en Madrid a sus primeros clientes. El futuro es incierto.

Mientras servía con su esposa desayunos de tortilla y pan tostado con aceite y tomates para clientes con tapabocas ubicados según las normas de distanciamientos social en su terraza al aire libre, Fernández explica que son un negocio familiar y, por ende, cada momento que permanecen cerrados significa una pérdida de ingresos. Su único empleado no ha regresado porque tiene el virus.

Madrid y Barcelona, las dos ciudades más grandes de España, comenzaron a salir del encierro el lunes, después de dos meses de hibernación económica impuesta por el presidente, Pedro Sánchez, mientras su Gobierno buscaba detener una ola de infección por COVID-19 que hasta ahora ha cobrado cerca de 29.000 vidas. El Gobierno proyecta que la economía se contraerá 9,2% este año tras la inestabilidad generada por la cuarentena.

Fernández dijo que sería difícil obtener ganancias con las estrictas normas que limitan el número de clientes al 50% de la capacidad. Para compensar, ahora atenderá a clientes de 6 a.m. a 11 p.m., una extensión de cuatro horas a su horario habitual de apertura.

Sánchez está apostando a que una reapertura gradual y cuidadosamente organizada de la actividad permitirá a la economía volver a reencaminarse mientras reduce el riesgo de nuevos brotes de la enfermedad.

La región de Madrid y el área metropolitana de Barcelona entraron en la segunda fase de restricciones reducidas el lunes. Las normas ahora permiten reuniones de hasta 10 personas, las tiendas más pequeñas pueden abrir sin cita previa, y el acceso a funerales, servicios religiosos y gimnasios es restringido.

La tercera fase, una etapa en curso en las provincias a lo largo de la costa atlántica del norte de España, las Islas Canarias y partes de Andalucía, entre otras regiones, extiende el acceso a playas, centros comerciales y espacios interiores de restaurantes y bares como el de Fernández.

España dijo el lunes que eliminaría el requisito de cuarentena para turistas extranjeros a partir del 1 de julio. Las acciones relacionadas con el turismo, como las de Melia Hotels International SA, se dispararon. Inversionistas aplaudieron el impulso al sector clave de la economía.

Aun así, los españoles también tendrán que desempeñar su papel para ayudar a que los negocios vuelvan a funcionar, dijeron las autoridades.

