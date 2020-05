El presidente de la Federación haitiana acepta la suspensión de la FIFA

El presidente de la Federación Haitiana de Fútbol, Yves Jean Bart. EFE/ JEAN MARC HERVE ABELARD/Archivo

Puerto Príncipe, 26 may (EFE).- El presidente de la Federación de Fútbol de Haití (FHF), Yves Jean-Bart, sospechoso en un escándalo de abusos sexuales, dijo este martes que está dispuesto a cumplir con la suspensión provisional que le impuso el lunes la FIFA.

Jean-Bart, quien fue suspendido por 90 días para permitir el desarrollo de las investigaciones, dijo en un comunicado que este es un "procedimiento normal del comité de ética" de la FIFA.

Asimismo, manifestó que espera su exoneración por las acusaciones de abusos sexuales contra jugadoras y su "completa reincorporación" a la FHF "una vez que las investigaciones hayan terminado".

Jean-Bart es investigado por la Justicia de su país por unas denuncias vertidas por el diario The Guardian, que acusan al responsable del fútbol haitiano de haber obligado a varias jugadoras a tener relaciones sexuales con él, incluida una que se vio obligada a abortar.

Las presuntas agresiones, según el rotativo inglés, habrían ocurrido en los últimos cinco años en el Centro Nacional Técnico de Formación de Jóvenes, una academia conocida como Camp Nou, situada en Croix-des-Bouquets, a las afueras de Puerto Príncipe.

En la declaración escrita divulgada este martes, Jean-Bart mantuvo su rechazo "categórico" de las acusaciones "infundadas" que pesan contra él.

"Completamente transparente desde el principio, la Federación y su presidente fueron de hecho los primeros en lanzar solicitudes de investigación con las autoridades judiciales haitianas, así como con el muy respetado grupo de derechos humanos, la Red Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos", escribió Jean-Bart.

Esto "para probar que las despreciables y políticamente motivadas acusaciones contra él no tienen ninguna verdad".

El responsable dijo que la FHF había acordado con la FIFA enviar expertos del programa Guardianes de la FIFA/Seguridad Infantil para que fueran a comprobar las condiciones del Centro Nacional de Formación de Jóvenes.

Del mismo modo, Jean-Bart dijo que presentó una demanda por difamación en el tribunal de París contra el periodista Romain Molina, quien publicó en The Guardian las "escandalosas y anónimas acusaciones contra el presidente sin aportar ninguna prueba".

Jean-Bart asegura que nunca se ha registrado ningún tipo de acusación de esta naturaleza durante los veinte años de su misión y menos aún durante los ocho años de funcionamiento de la academia Camp Nou, donde habrían ocurrido los hechos.

En una nota publicada el lunes, la Federación de Fútbol de Haití (FHF) se apresuró a informar que tras la medida de suspensión provisional de 90 días, su comité ejecutivo se reunirá en breve para decidir las medidas previstas en los estatutos y el reglamento general de la Federación.