Exigen a Gobierno mexicano detalles de presupuesto contra violencia de género

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, Tania Reneaum, habla durante una entrevista con Efe, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 25 may (EFE).- Distintas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional (AI), exigieron este lunes al Gobierno mexicano información concreta sobre dónde está el dinero para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres.

Después de una reunión el viernes pasado con Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación (Interior) de México, en las que la funcionaria aseguró que en la actualidad todo es "incierto" debido a la crisis del COVID-19, AI pidió concreción entorno al dinero dedicado a los programas con enfoque de género.

"Obtuvimos una respuesta después de la carta que enviamos, pero nos sigue faltando información sobre dónde está el dinero", explicó en conferencia la directora ejecutiva de AI México, Tania Reneaum.

Amnistía Internacional México, la Red Nacional de Refugios y Equis Justicia para las Mujeres son tres de siete organizaciones firmantes de la misiva enviada al Gobierno el pasado 6 de mayo en la que expresaron su preocupación ante las medidas de austeridad publicadas el 23 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Recordaron que durante la reunión pudieron obtener información sobre las preocupaciones del Gobierno en esta época en la que la emergencia sanitaria se está llevando gran parte del presupuesto en detrimento de programas sociales.

A pesar de la buena disposición que mostró Sánchez Cordero, las organizaciones pidieron que esto "se materialice en acciones que detengan la violencia contra este sector de la población" en un país donde 10 mujeres son asesinadas cada día.

"Reconocemos los avances, pero falta mucho. Nosotras queremos estar en el dialogo, pero también ver implementación de acciones", detalló la directora de la Red Nacional de Refugios, Wendy Figueroa.

El pasado viernes Sánchez Cordero explicó que el Gobierno mexicano se encuentra buscando recursos en la Unión Europea o en embajadas de otros países que no han podido utilizar recursos que tenían asignados para programas sociales.

MÚLTIPLES VARIABLES PARA UNA BUENA EVALUACIÓN

El pasado 15 de mayo, López Obrador aseguró en su habitual conferencia de prensa matutina que el 90 % de las llamadas al 911 relacionadas con violencia contra las mujeres son falsas, declaraciones que múltiples asociaciones civiles condenaron.

De acuerdo a la "Información sobre violencia de género (incidencia delictiva y llamadas al 911)", actualizada este lunes por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en el mes de abril fueron registradas 21.722 llamadas al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer, mientras que en marzo fueron 26.171, cuando se dio el máximo pico desde enero de 2016.

Aún así, la cifra sigue siendo alarmante y de enero a abril de 2020 el 911 atendió de promedio 37,3 llamadas diarias por incidentes de este tipo, acumulando 4.476 solicitudes de ayuda en este periodo.

En abril se registraron, además, 68 presuntos feminicidios, acumulando 308 víctimas de este tipo de homicidio registradas por el SESNSP desde que inició el año, frente a los 305 en el mismo periodo de 2019.

Sin embargo, Reneaum insistió en que en un tema tan complejo como es la violencia sistemática contra las mujeres no se puede atender solamente a una cuantas variables registradas por el Gobierno entorno al 911 para establecer un diagnóstico.

"La violencia en contra de las mujeres no se puede medir con una sola estadística. Puede ocurrir que hubieran disminuido los feminicidios que nosotras vamos a sostener que hay un aumento porque el feminicidio es únicamente la forma más extrema, pero sigue siendo escandaloso así que no nos acostumbremos", dijo la activista.

Además, también criticaron la actitud de López Obrador ante las llamadas de silencio, ya que en lugar de interpretarlas como una broma o una denuncia falsa, "debería buscarse saber por qué una mujer llama y no responde", en una situación de cuarentena en la que probablemente su agresor se encuentre en casa.

Ante los datos oficiales, los comentarios del presidente mexicano y la incertidumbre sobre el presupuesto, las organizaciones civiles recordaron la necesidad de que haya recursos estables dedicados a la erradicación de la violencia para la mujer, independientemente de la situación de contingencia.