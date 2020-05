Centeno ve el plan Merkel-Macron como un paso importante hacia la unión fiscal

El jefe del Eurogrupo, Mario Centeno. EFE/EPA/TIAGO PETINGA/Archivo

Berlín, 24 may (EFE).- El jefe del Eurogrupo, Mario Centeno, dijo que el plan del presidente francés Emmanuel Macron y la canciller alemán Angela Merkel para reactivar la economía tras la pandemia del coronavirus es un paso importante hacia la unión fiscal y hacia una unión monetaria que funcione debidamente.

"La propuesta franco-alemana sería un gran paso hacia una unión fiscal y hacia una unión monetaria que funcionase verdaderamente, aunque el plan del fondo de reconstrucción sea limitado en el tiempo", dijo Centeno en una entrevista con el dominical alemán, "Welt am Sonntag".

Centeno advirtió sin embargo que las negociaciones en el Consejo Europa "no serán fáciles".

Merkel y Macron han propuesto la creación de un fondo de 500.000 millones de euros para apoyar la reconstrucción económica de los países más afectados por la pandemia.

El fondo se financiaría a través de títulos de deuda emitidos por la Comisión Europea y garantizados por los países miembros de la UE, cada uno de ellos de acuerdo al porcentaje de su economía en el PIB europeo.

Los países recibirían de ese fondo ayudas no reembolsables, según el plan franco-alemán.

"La propuesta de Merkel y Macron es una buena noticia para Europa. El plan es un paso valiente en la dirección correcta para superar esta crisis", dijo Centeno.

Centeno dijo que sería deseable que hubiera un acuerdo antes del verano sobre los elementos claves de un programa de coyuntura europeo y sobre las líneas maestras del fondo de reconstrucción.

La propuesta franco-alemana se ha encontrado con la oposición de Austria, Dinamarca, Holanda y Suecia que han formulado un plan alternativo que contempla créditos con bajos intereses y no subvenciones.

Además el canciller austríaco, Sebastian Kurz, ha dicho que el fondo tiene que estar limitado a dos años para que lo que otorgue sean realmente ayudas inmediatas contra la crisis suscitada por el coronavirus y no se convierta en un instrumento para la mutualización de la deuda a largo plazo.

El jefe del grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE) en el Parlamento Europeo (PE), Manfred Weber, se mostró optimista en que se podía llegar a un acuerdo en declaraciones al diario "Passauer Presse".

Weber dijo que Kurz no cuestionaba el fondo sino algunos aspectos de su funcionamiento y que todavía hay cuestiones pendientes cuya solución requiere "mucha habilidad diplomática y disposición a hacer compromisos".