Estudios de Georgia aguardan reabrir ante coronavirus

LOS ANGELES (AP) — Tyler Perry planea que su mega estudio en Atlanta sea uno de los primeros en reabrir en Estados Unidos durante la pandemia de coronavirus. Pero mientras Perry busca retomar las producciones en julio, otros estudios en Georgia y más allá esperan ansiosamente la luz verde de Hollywood.

“Estamos tomando la delantera entre nuestros colegas de producción”, dijo Frank Patterson, presidente de los enormes Pinewood Studios, ubicados en los suburbios de Atlanta. El estudio ha sido casa de películas de gran presupuesto como “The Avengers: Endgame”, “Black Panther” y la próxima a estrenarse “Spider-Man 3”, que iba a ser filmada ahí en julio, pero fue aplazada.

“No hay un lugar en la industria que esté tomando decisiones sobre cuándo vamos a regresar a trabajar”, agregó. “Hay muchos accionistas. Estamos trabajando con grupos de los estudios y los sindicatos y asociaciones. Simplemente escuchando a todos y asegurándonos que cuando la industria decida que es tiempo de volver a trabajar, que Pinewood Studios estarán listos”.

Georgia se ha convertido en el Hollywood del sur con un aumento de compañías de producción de cine y televisión así como varios estudios que se han abierto en los últimos años. La industria de los espectáculos detuvo las producciones en marzo por temores de seguridad ante el coronavirus. El condado de Los Angeles mantiene la orden de permanecer en casa y ante el alto de las producciones en California, algunos miran a Georgia como un posible destino para filmar.

Después de que el gobernador de Georgia Brian Kemp declaró que los comercios no esenciales podían reabrir en el estado a finales de abril, Perry presentó un plan estratégico para reabrir su enorme estudio de 133 hectáreas (330 acres) el cual se ha convertido en una potencia de producción que rivaliza con los mejores de Hollywood.

Perry cree que está listo para avanzar en los Tyler Perry Studios para producir su contenido como la serie de BET “Sistas” y “The Oval”. The Hollywood Reporter obtuvo un documento de 30 páginas de protocolo para producción para el elenco detallando medidas de salud, desde hacerse pruebas en su ciudad de residencia, viajar en un jet privado proporcionado por Perry y hacer otra prueba rápida.

Muchos en la industria quieren ver cómo se desarrollará el protocolo de Perry. El Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) dijo en un comunicado que no está claro cuándo podrá retomarse la producción.

“Habrá un poco de molestia al principio, que se acabará eventualmente, por aquellos que quieren regresar a cómo eran las cosas antes”, dijo Kevin Hart, quien filmó varios proyectos en Atlanta incluyendo “Night School” (“Escuela nocturna”) y “Jumanji”. El actor y comediante dijo que estaría dispuesto a volar de su casa en Los Angeles a Georgia para filmar si es un “plan que acordamos”.

Patterson dijo que las conversaciones entre los inversionistas de la industria sobre los protocolos de seguridad han estado avanzando por casi dos meses, y no le sorprendería si “encontramos la manera de regresar a finales de año”. Dijo que hay una “presión inmensa” para que toda la industria vuelva a trabajar, pero la salud de los actores y el equipo de producción es la prioridad.

“Desde el punto de vista empresarial si regresáramos inmediatamente a trabajar, y no hemos encontrado cómo hacerlo de manera segura nos podría costar a todos a largo plazo”, dijo. “Sería una mala decisión de negocios, una mala decisión humana ... Por eso estamos moviéndonos con un poco más de cuidado y más lento que lo que todos quieren que hagamos”.

Algunos trabajadores de la industria están dispuestos a correr el riesgo, otros tienen una postura más cuidadosa.

“Creo que la gente está más dispuesta a correr el riesgo de enfermarse que al riesgo de perder su casa o atrasarse en sus pagos”, dijo Shauna Galligan, una doble de acrobacias veterana cuyos créditos incluyen “Avengers: Infinity War”, “Insurgent” (“Insurgente”) y “The Walking Dead”. Galligan regresará a trabajar el próximo mes como coordinadora de acrobacias para una película independiente en Alabama.

“Sé que muchos de mis amigos en Los Angeles están tomando las precauciones”, dijo Galligan. “No conozco a nadie que rechazaría trabajo en este momento por esa razón. Creo que todos están listos para correr el riesgo y hacer que la vida regrese a la normalidad”.

La actriz Wynn Everett comprende la urgencia colectiva, pero prefiere irse con más cuidado.

“Realmente me encanta el trabajo, pero mi trabajo principal es mi familia”, dijo Everett, quien ha participado en “This is Us” de NBC y “House of Lies”. “Estoy emocionada de regresar cuando regresemos. Pero sé que mi prioridad ahora son mis hijos y la seguridad de nuestra familia”.

Junto con el estudio de Perry, otros estudios en Georgia han implementado sus propios planes de salud y seguridad, pero están esperando a ver si coinciden con el resto de la industria. Perry rechazó una solicitud de entrevista.

Pinewood se está enfocando en seguridad, limitando el número de invitados en los sets y usando un aparato para purificar el aire y evitar que se disemine el virus. Otra empresa de producción, Swirl Films, instaló recientemente pantallas LED y paredes en sus escenarios para crear una escena de interior y exterior.

Cuando el momento sea adecuado los propietarios de estudios dijeron que estarán listos.

“La producción de cine es optimista”, dijo Eric Tomosunas, propietario de Swirl Films. “Tenemos que ver qué podemos hacer para trabajar con la pandemia, sin poner en riesgo nuestras metas creativas, la seguridad de todos o la integridad artística. Se trata de tomar el enfoque correcto”.

El periodista de The Associated Press Gary Gerard Hamilton en Nueva York contribuyó con este despacho.

Jonathan Landrum Jr. está en Twitter como: http://twitter.com/MrLandrum31