América es foco de una pandemia que ya tiene cinco millones de casos en el mundo

Un reducido número de personas acompaña el entierro de una víctima de covid-19 en el cementerio Campo de Esperanza este jueves, en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves

Redacción Internacional, 21 may (EFE).- El continente americano, con 2,16 millones de infecciones, es el foco mundial de la pandemia del COVID-19 que este jueves superó los 5 millones de casos globales, según los datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins, que también reporta más de 332.000 muertes en el mundo.

De acuerdo con ese recuento, Estados Unidos es el país más afectado, al superar los 1,57 millones de contagios y las 94.000 muertes, seguido por Rusia (317.554 contagios) y Brasil (310.087 casos), mientras que Perú, en duodécimo lugar, superó este jueves los 108.000 infectados y 3.100 fallecidos.

Las gráficas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) muestran que el coronavirus sigue sin alcanzar su pico global, ya que en los últimos días el número de nuevos casos ha alcanzado cifras récord, superando las 100.000 infecciones diarias por primera vez desde el comienzo de la pandemia.

Las muertes diarias parecen sin embargo estabilizadas en torno a los 5.000 decesos por jornada, cuando en semanas anteriores se llegó a superar los 8.000.

BRASIL LLEGA AL RÉCORD DE 1.188 MUERTES EN 24 HORAS

Brasil reportó 1.188 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas, nuevo máximo diario desde el inicio de la pandemia, con lo que el balance total de fallecidos se eleva hasta los 20.047, según el Ministerio de Salud, que agregó que los casos confirmados subieron hasta los 310.087, tras registrarse 18.508 en el último día.

Estas estadísticas llegan en una jornada en la que el presidente Jair Bolsonaro y los 27 gobernadores del país dejaron de lado algunas diferencias y alcanzaron acuerdos mínimos sobre la ayuda financiera federal a los estados y municipios.

Lo hicieron en una reunión sostenida por Bolsonaro con gobernadores y miembros del Parlamento, en la que se no se trató la férrea censura y las críticas de Bolsonaro a las cuarentenas y otras medidas adoptadas por los Gobiernos locales para contener lo que el mandatario llegó a calificar de "gripecita".

EE.UU. Y SU POBRE RESPUESTA GUBERNAMENTAL

Una encuesta publicada por el Pew Research Center destacó que algo más de la mitad de los ciudadanos estadounidenses, un 52 %, valora como pobre o mediocre la gestión del país de la pandemia y consideró mejor la respuesta de Alemania o Corea del Sur.

De igual forma, un modelo predictivo desarrollado por Oxford Economics advirtió que el presidente estadounidense, Donald Trump, sufrirá una "derrota histórica" en las elecciones generales del próximo noviembre, en las que le pasará factura esta crisis.

Este "think-tank" británico parte de un escenario de recesión en Estados Unidos en el que el aumento del desempleo y la inflación evitará la reelección del mandatario republicano, quien obtendría apenas el 35 % de los votos en esos comicios, frente al 55 % pronosticado por Oxford Economics antes del COVID-19.

Y es que en EE.UU. la pandemia parece seguir sin control. Como muestra el caso que se conoció hoy de la planta de procesamiento de pollos de la compañía Tyson Foods en Wilkesboro, Carolina del Norte, donde se han registrado 570 nuevos casos de COVID-19 entre sus trabajadores.

En el estado más afectado del país, Nueva York, el número de muertes diarias a causa del coronavirus descendió a 105, un mínimo no visto desde el pasado 20 de marzo, cuando la pandemia apenas empezaba a golpear la región, algo que ha llevado a las autoridades de la ciudad de Nueva York a plantearse adelantar la reapertura a principios de junio.

Por el contrario, los casos diarios confirmados de COVID-19 en Florida se volvieron a incrementar, con 1.204 más en las últimas 24 horas, para un total de 48.675, mientras otras 48 muertes se sumaron al total de 2.144 en el estado, que avanza en la primera fase de la reapertura económica.

PERÚ SUPERA LOS 108.000 CASOS

Este jueves Perú, el segundo país más afectado por número de contagios en Latinoamérica, después de Brasil, superó los 108.000 casos detectados y llegó a 3.100 fallecidos, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Salud (Minsa), que informó de 4.749 nuevos casos.

A pesar de la cuarentena vigente desde hace casi 70 días y la opinión del Gobierno de que ya se está en la meseta de la enfermedad, las últimas cifras oficiales mantuvieron en miles los casos nuevos detectados, atribuidos en parte a la gran cantidad de pruebas que se realizan diariamente.

CENTROAMÉRICA LLEGA A ACUERDOS

En San José, la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Dyalá Jiménez, celebró el acuerdo alcanzado con Panamá para movilizar carga por tierra bajo medidas sanitarias estrictas y dijo que espera que el resto de Centroamérica se sume para poner fin a la grave crisis en las fronteras costarricenses.

El acuerdo alcanzado con Panamá comenzará a regir mañana viernes y permitirá la entrada a Costa Rica de transportistas extranjeros para que entreguen carga en almacenes fiscales determinados, descansen y recojan carga si así deben hacerlo, para luego regresar a Panamá.

Mientras en Nicaragua, donde el jefe de Seguridad Pública de la Policía, Olivio Hernández, falleció en medio de sospechas de que fue víctima de la enfermedad, las autoridades comenzaron a fumigar cientos de camiones de carga que se encuentran varados en el puesto fronterizo Peñas Blancas, que Nicaragua comparte con Costa Rica.