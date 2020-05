Francia quiere a sus universitarios de vuelta en las aulas en septiembre

EFE/EPA/IAN LANGSDON

París, 20 may (EFE).- Francia quiere que sus universitarios regresen a las aulas en el próximo curso, que deberá empezar como estaba previsto en septiembre, aunque ha abierto la puerta a que los centros impartan ciertas materias a distancia.

En el primer adelanto sobre sus planes para el curso académico 2020/21, la ministra francesa de Educación Superior, Frédérique Vidal, dijo este miércoles que "bajo reserva de la evolución de las condiciones sanitarias, la fecha de la 'rentrée' universitaria no será modificada y se realizará, como de costumbre, en septiembre".

Para Vidal, deberá haber clases presenciales, ya que "es importante retomar el vínculo" entre profesores y alumnos.

Pese a todo, según explicó en una serie de mensajes en Twitter, "para evitar las aulas magnas abarrotadas en la vuelta a la universidad, los centros podrán proponer que una parte de los cursos se haga a distancia".

El pasado 13 de abril, el presidente francés, Emmanuel Macron, había anunciado que las clases presenciales no regresarían al menos hasta el verano.

Pese a que la desescalada en Francia comenzó hace 10 días, la gran mayoría de centros de enseñanza superior continúan con sus puertas cerradas y siguen organizando sus cursos en línea a través de plataformas digitales. Los exámenes en algunos casos se hacen de forma telemática y en otros han sido pospuestos al curso que viene.

"La cuestión de la televigilancia de los exámenes se plantea en una pequeña cantidad de casos. Cuando se propone esta solución, evidentemente se hace en el respeto total de la RGPD (reglamento europeo de protección de datos), los estudiantes deben sentirse tranquilos", señaló hoy la ministra.

LA IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN

Las universidades, según Vidal, han podido aprender mucho en innovación pedagógica a lo largo de estos últimos meses y se han hecho con un nuevo método didáctico, aunque defiende que "la interacción es esencial en la transmisión de conocimiento".

"Están los conocimientos que transmites, pero también está todo lo que pasa de forma tácita cuando hay una interacción. La formación a distancia se ha dado en un contexto excepcional (...) Es muy importante que los estudiantes puedan estar físicamente en los campus a partir de septiembre", añadió en una entrevista hoy con la emisora "France Inter".

Precisamente, como muestra de este deseo de continuidad, estos días se ha abierto la fase de inscripción en el llamado Parcoursup, la plataforma en la que 950.000 estudiantes de último año de bachillerato han registrado sus candidaturas a los estudios que desean hacer y donde reciben la respuesta a sus solicitudes.

Respecto a los universitarios extranjeros que quieren venir a Francia a cursar sus estudios o los franceses que desean viajar al exterior, el Gobierno francés se halla a la búsqueda de soluciones, a expensas de la evolución sanitaria y de las posibilidades de desplazamiento.

"Nuestro objetivo es poder acoger a estudiantes internacionales, sea físicamente sea a distancia, y que puedan incorporarse a las clases cuando las condiciones sanitarias y de desplazamiento lo permitan", especialmente para los trayectos aéreos, dijo Vidal.

EL CAMPUS DUAL

Algunas universidades francesas han comenzado ya a desvelar sus planes de cara al curso que viene, como el prestigioso Instituto de Estudios Políticos (Sciences Po), cuya mitad del alumnado son estudiantes internacionales.

Sciences Po aplicará en el primer semestre lo que han denominado un "campus dual" a partir del 14 de septiembre, cuando comenzarán las clases unos 14.000 alumnos matriculados, según una comunicación enviada a alumnos y familias hoy.

Este centro de referencia para el estudio de las ciencias sociales basará su estrategia de enseñanza en la igualdad de acceso de todos los estudiantes a sus cursos, la hibridez entre la educación a distancia y la presencial y la adaptabilidad a la evolución de la situación sanitaria.

Por tanto, en el primer semestre ofrecerán un campus digital, para que cualquier alumno pueda completar el curso a distancia, y un campus físico, con la apertura de sus sedes en siete ciudades para actividades en pequeños grupos.