Los bloqueos fronterizos amenazan con desabastecimiento en Centroamérica

Panamá, 19 may (EFE).- Empresarios de Centroamérica alertaron este martes que la región corre el riesgo de un desabastecimiento debido al bloqueo en las fronteras tras la imposición por parte de Costa Rica de restricciones "inviables" al transporte terrestre de carga en un intento por frenar el COVID-19.

La génesis de esta crisis está en que Costa Rica detectó al menos 50 casos de COVID-19 entre camioneros de varias nacionalidades, por lo que dictó dos decretos, en vigor desde el lunes, que restringen el tránsito de conductores de carga extranjeros por su territorio, lo que ha sido rechazado por el resto de países centroamericanos.

Costa Rica comenzó a hacer las pruebas el 5 de mayo y el proceso es lento, con al menos 72 horas para conocer los resultados, dijeron fuentes empresariales a Efe, por lo que desde entonces se acumularon alrededor de un millar de camiones en la frontera de Nicaragua.

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y El Caribe (Fecaexca) precisó este martes que en las fronteras nicaragüenses de Peñas Blancas y Rivas hay 384 camiones guatemaltecos varadas, 284 de El Salvador, 62 de Honduras, 93 de Nicaragua, 103 de Costa Rica y 16 de Panamá.

Nicaragua decidió cerrar su frontera desde el domingo tras el anuncio de las medidas ticas, mientras que un grupo de transportistas panameños mantiene bloqueado el principal puesto fronterizo entre Panamá y Costa Rica en protesta contra esas restricciones.

DESABASTECIMIENTO REGIONAL POR MEDIDAS "INVIABLES" DE COSTA RICA

La Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana (Fecaica) responsabilizó este martes al Gobierno de Costa Rica "por el desabastecimiento e impacto negativo que generarán en la región" las medidas que adoptó unilateralmente.

Desde el lunes Costa Rica solo permite el ingreso de los transportistas extranjeros en tránsito, es decir, aquellos que van desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá y viceversa, en un recorrido bajo custodia policial.

Los transportistas extranjeros que tienen como fin entregar producto en Costa Rica solamente podrán ingresar a las instalaciones de los puestos fronterizos terrestres para desenganchar la carga y entregarla a un camión costarricenses.

"No es viable lo que está proponiendo Costa Rica", declaró este martes a Efe el presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL) de Panamá, Antonio García-Prieto, que argumentó que ningún camionero está dispuesto a entregar su carga en la frontera porque, por ejemplo, quedarían sin efectos los seguros.

La crisis ha llevado a que haya unos 50 camiones apostados en el lado panameño de la frontera con Costa Rica, mientras que otros que tenían salidas programas "se han quedado en las bodegas", lo que representa millones de dólares en pérdidas y un riesgo de desabastecimiento.

"Los productos que la región necesita en estos momentos como insumos médicos, alimentos y medicinas en el caso de Panamá, están atoradas en muchos casos en la frontera de Nicaragua", agregó García-Prieto.

La presidente de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (Cadexco), Laura Bonilla, afirmó que al sector le preocupa que la situación en las fronteras cause un desabastecimiento de productos alimenticios y de materias primas a nivel regional.

Para Costa Rica la región centroamericana significa 2.446 millones de dólares anuales en exportaciones, lo que le constituye como su segundo mercado después de Estados Unidos, recordó Bonilla, que pidió al Gobierno de su país "que revise las medidas" de restricción a transporte de carga.

COSTA RICA SE DEFIENDE Y LA REGIÓN BUSCA SOLUCIONES

"Todas estas medidas las tomamos porque la ruta que ha tomado Costa Rica es priorizar la vida", afirmó este martes el ministro de Salud, Daniel Salas, que explicó que hay 38 casos registrados en el país que corresponden a camioneros o contactos primarios o secundarios de estos, y que un solo transportista contagió a 18 personas.

La ministra de Comercio Exterior, Dyalá Jiménez, afirmó que su país continúa el diálogo con las autoridades de Centroamérica, a la que planteó en una reunión el lunes la elaboración de un protocolo de bioseguridad para transportistas que agilice el comercio y garantice medidas preventivas.

El Gobierno de Panamá, que solicitó a Costa Rica resolver "en forma inmediata" la situación fronteriza, dijo en un comunicado que "en las próximas horas se espera la conformación de un grupo técnico interinstitucional (...) en un esfuerzo por facilitar y garantizar los intercambios a lo interno de toda la región".