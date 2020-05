El petróleo de Texas sube un 2,73 % apoyado por un repunte en la demanda

A las 9.15 hora local de Nueva York (13.15 GMT), los contratos futuros del precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) para entrega en junio, que expiran al final de las operaciones de hoy, sumaban 0,87 dólares con respecto a la sesión previa del lunes, cuando el Texas avanzó un 8,12 %. EFE/Archivo

Nueva York, 19 may (EFE).- El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) abrió este martes con una subida del 2,73 % hasta los 32,69 dólares el barril, un aumento motivado por la confianza de los mercados en que la demanda se recupere por las reaperturas económica y por la esperanza de que se corrija así el exceso de oferta que inunda el mercado desde el comienzo de la pandemia del coronavirus.

A las 9.15 hora local de Nueva York (13.15 GMT), los contratos futuros del WTI para entrega en junio, que expiran al final de las operaciones de hoy, sumaban 0,87 dólares con respecto a la sesión previa del lunes, cuando el Texas avanzó un 8,12 %.

El barril de referencia en Estados Unidos encadena varios días de importantes subidas con las que ha conseguido ganar algo de terreno en el último mes, aunque aún se sitúa lejos de los 60 dólares que marcaba a principios de año.

Por entonces, todavía no se había producido la guerra de precios entre Arabia Saudí y Rusia derivada de una falta de acuerdo en el seno de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus principales aliados (OPEP+) en cuanto a nuevos recortes ni se había desatado la pandemia.

Hoy los inversores permanecen atentos a la expiración de los contratos, cuando se cumple un mes desde que en el último día en vigor de los contratos para mayo el barril de WTI cotizase en negativo por primera vez en su historia por la falta de espacio de almacenaje y la caída sin precedentes de la demanda a raíz de la pandemia del COVID-19.

Según los expertos, aunque genera atención, el problema en cuanto a la capacidad de almacenamiento ha comenzado a diluirse, especialmente desde que la situación en el principal punto de entrega de Estados Unidos, en Cushing (Oklahoma) se ha aliviado en el último mes.

"Hay dos fuerzas principales detrás de las fuertes subidas del precio del petróleo: la disminución de la oferta y la mejora de la demanda. Hoy el mercado ve que ambas fuerzas se alinean porque los recortes prometidos por la OPEP+ se están materializando, así como otros cierres de producción de países no miembros, que también están ayudando a limitar el exceso de oferta", opinó en una nota la analista de Rystad Energy Paola Rodríguez.

La analista apuntó que las medidas de contención del virus y parón de actividad se han relajado en buena parte del mundo, por lo que "la economía necesita combustible para reiniciarse", lo que hace prever un repunte en la demanda siempre que no se produzca un rebrote, una preocupación permanente en el mercado.