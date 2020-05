EE.UU. y Brasil a la cabeza del COVID-19 en medio de polémicas aperturas

A customer works out on one of the machines inside at Anytime Fitness Gym in Commerce, Texas, USA, 18 May 2020. Gyms are allowed to reopen in the State of Texas. EFE/EPA/LARRY W. SMITH

Redacción Internacional, 18 may (EFE).- América lidera la triste lista de regiones con más casos de coronavirus, con EE.UU. a la cabeza con millón y medio de contagios y en tercer lugar Brasil con 254.220 infectados, mientras el número total en el continente superó este lunes la barrera de los dos millones.

Estos datos coinciden con el inicio de una semana de polémicas aperturas en algunos países, con anuncios urgentes de una posible vacuna y con más pruebas en busca de un tratamiento efectivo contra el virus.

Con 317.566 muertos y 4,6 millones de contagios en todo el planeta, varios Gobiernos de América persisten en una reapertura que contrasta con su liderazgo para contener el número de casos de COVID-19, mientras Europa se sitúa como la segunda región más afectada, con 1,89 millones de casos, pero en clara remisión.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recordó que no habrá riesgo cero en el periodo post-confinamiento y que la mayoría de la población mundial sigue siendo susceptible a contraer el nuevo coronavirus (SARS CoV-2).

RESULTADO POSITIVO DE POSIBLE VACUNA

La farmacéutica estadonidense Moderna Inc. informó este lunes que obtuvo un resultado "positivo" en una fase temprana de su vacuna experimental que "tiene potencial para evitar la enfermedad de COVID-19" y continuará con las pruebas.

"Los datos provisionales de la Fase 1, aunque tempranos, demuestran que la vacuna con mRNA-1273 desarrolla una respuesta inmune de la magnitud causada por la infección natural, empezando con una dosis tan baja como 25 microgramos", dijo en una nota el jefe médico de firma, Tal Zaks.

Los 45 participantes del estudio sobre la vacuna candidata mRNA-1273, dirigido por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas (NIAD, en inglés) de EE.UU., recibieron dos dosis de 25, 100 y 250 microgramos y en todos los casos desarrollaron anticuerpos contra el COVID-19, de acuerdo a Moderna.

Moderna Inc. anunció también este lunes una oferta pública de acciones por valor de 1.250 millones de dólares para financiar la posible fabricación y comercialización de la vacuna para finales de este mismo año.

Portavoces de la firma han avanzado que, si las siguientes fases siguen este camino, la futura vacuna denominada mRNA-1273 podría estar disponible en Estados Unidos a finales de año y a nivel internacional a principios de 2021.

TRUMP TOMA HIDROXICLOROQUINA Y LA RECOMIENDA

Frente al avance científico, el presidente de EE.UU., Donald Trump, reveló hoy que toma hidroxicloroquina y zinc a diario desde hace más de una semana, porque ha oído "muchas cosas buenas" sobre su efecto contra el COVID-19, pero insistió en que tiene "cero síntomas" de la enfermedad.

Desde hace más de un mes, Trump lleva exaltando las virtudes de la hidroxicloroquina, un medicamento utilizado contra la malaria, el lupus o la artritis severa, que se ha recetado a muchos pacientes de COVID-19 en todo el mundo, pero que aún forma parte de ensayos clínicos.

Entretanto, la realidad es que EE.UU. superó este lunes la barrera de las 90.000 muertes a causa del COVID-19 y sobrepasó la cota del millón y medio de contagios del nuevo coronavirus, confirmándose como el país más golpeado por la pandemia.

Pero, a pesar de los datos, Florida extenderá esta semana a todo su territorio la reapertura que ya registra 46.442 casos y 1.973 decesos. Más comedido, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, avanzó que espera cumplir los requisitos estatales para comenzar la reapertura de los cinco distritos de la Gran Manzana durante la primera quincena de junio y descartó que la vuelta gradual a la normalidad.

APERTURA "SIN PROTOCOLOS" EN MÉXICO

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que su Gobierno no planea revisar los protocolos sanitarios de reapertura de las empresas, sino que será un sistema "basado en la confianza", cuando en el país ya hay casi 50.000 casos y más de 5.000 muertos.

"Que cuiden a los trabajadores, el número de trabajadores que pueden iniciar y que van a ir ampliando, el aforo de los espacios. Y bajo protesta de decir verdad, se les autoriza, no hace falta una inspección", indicó el mandatario.

EN BRASIL SE "LAVAN LAS MANOS"

En Brasil, el exministro de Salud Luiz Henrique Mandetta, destituido en abril por sus divergencias con el presidente Jair Bolsonaro en torno a la estrategia para combatir el COVID-19, afirmó que alertó al jefe de Estado sobre la gravedad de la pandemia y le dijo que el número de muertes "sorprendería".

En una entrevista al diario Folha de Sao Paulo, Mandetta dijo que Bolsonaro no puede decir que no había sido advertido sobre la crisis sanitaria que ya deja 16.792 contagios y 16.792 muertos.

"Nunca lo dije y ni lo voy a decir, pero teníamos nuestros estudios de escenarios de números de casos y muertes. Nada de lo que está ocurriendo hoy es sorpresa para el Gobierno", afirmó el exmininistro, cuyo sucesor, Nelson Teich, renunció al cargo el pasado viernes igualmente por divergencias con Bolsonaro.

CHILE ENTRA EN PÁNICO

Las autoridades chilenas advirtieron del estrés al que está sometida la red hospitalaria e informaron que en las últimas 24 horas se registraron 2.278 nuevos casos de COVID-19, lo que eleva la cifra total de infectados a 46.059.

"Esta leve tendencia a la disminución no debe alentar a ninguna decisión prematura", alertó el ministro de Salud Jaime Mañalich, quien afirmó que en los próximos días es posible que aumente considerablemente el número de nuevos casos diarios.

Chile registraba hasta la primera semana de mayo una media de nuevos infectados de entre 400 y 500 al día y el Gobierno ya hablaba de retornar a la normalidad, pero la pandemia experimentó un explosivo avance y del 12 al 13 de mayo los nuevos contagios aumentaran un 60 % hasta la cifra récord de 2.660, la mayoría de ellos en la capital.

Mientras que en el vecino Perú, el segundo país de Latinoamérica con más casos de coronavirus al alcanzar 94.933, comenzó la décima semana de cuarentena con un nuevo récord de fallecidos de 141, el registro más alto desde que comenzó la emergencia en el país, para un saldo total de 2.789 fallecimientos.