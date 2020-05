Ryan Gosling volverá a ser astronauta en una cinta del autor de "The Martian"

En la imagen, el actor canadiense Ryan Gosling. EFE/Juan Herrero/Archivo

Los Ángeles (EE.UU.), 15 may. (EFE).- Ryan Gosling volverá a ser un astronauta en su próxima película, basada en un libro de Andy Weir, el autor de "The Martian" que Ridley Scott adaptó a la gran pantalla en 2015. La novela en la que se inspirará el guión de la nueva cinta aún no está publicada, pero la historia llamó la atención de Gosling, quien ya encarnó al astronauta Neil Amstrong en "First Man" (2018), sobre la llegada del primer hombre a la Luna. Aunque se desconocen más detalles del proyecto avanzado este viernes por la revista Variety, por el momento recibe el nombre de "Project Hail Mary" y su argumento se centra en un astronauta solitario que debe salvar el planeta desde su nave espacial. La publicación del libro está prevista para la primavera de 2021. Su autor, Andy Weir, está especializado en ciencia-ficción y anteriormente llevó a la gran pantalla su novela "The Martian", protagonizada por Matt Damon y dirigida por Ridley Scott. Con un planteamiento similar al anterior, pero en el planeta rojo, la cinta logró el respaldo de la crítica, del público y fue nominada al Óscar a la mejor película, mejor interpretación masculina para Damon y otros apartados técnicos. Por su parte, Gosling no es un extraño a la ciencia-ficción pues aunque alcanzó gran popularidad con "La La Land" (2016), también protagonizó al año siguiente la secuela de "Blade Runner", llamada "Blade Runner 2049" y en la que compartió pantalla con Harrison Ford y Ana de Armas.