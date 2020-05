Nueva York reabrirá las playas el 22 de mayo y muertes por virus vuelven a bajar

Fotografía cedida por la Gobernación de Nueva York donde aparece su gobernador, Andrew Cuomo, EFE/Darren McGee Gobernación de Nueva York

Nueva York, 15 may (EFE).- El estado de Nueva York, epicentro mundial de la pandemia de la COVID-19 con 27.641 fallecidos, se coordinará con los estados de Connecticut, Nueva Jersey y Delaware para reabrir a la vez sus playas el próximo 22 de mayo, mientras que el número de muertes por COVID-19 se ha reducido hasta las 132 durante el jueves frente a los 157 del miércoles. Durante su comparecencia diaria, el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, detalló este viernes que las hospitalizaciones y las intubaciones por el virus se han vuelto a reducir aunque en los últimos días se ha producido un ligero repunte en los contagios, que el 10 de mayo llegaron a su cifra más baja -400 infecciones- pero que en los últimos tres días han experimentado un ascenso hasta alcanzar los 431 de hoy. "Estamos casi en el mismo punto que cuando comenzamos, las cifras son similares a las del 20 de marzo", dijo Cuomo, quien manifestó que los nuevos casos se estaban produciendo en los domicilios por lo complejo que resulta aislarse correctamente en una casa, que es a su juicio el lugar "más difícil para controlar la infección". REAPERTURA DE PLAYAS PARA EVITAR DESPLAZAMIENTOS Con respecto a la reapertura de la costa, Cuomo explicó la necesidad de coordinarse con los otros tres estados para evitar que la apertura de las playas en un estado vecino suponga un desplazamiento masivo por parte de los ciudadanos del estado de Nueva York con motivo del puente por el día de los Caídos que comienza el viernes 22 de mayo. Aunque cada estado y cada municipio tendrá reglas diferentes, el acuerdo interestatal contempla ciertas obligaciones comunes como garantizar que no se exceda el 50 % de la ocupación. Será obligatorio el control de accesos y salidas, las restricciones en el aparcamiento y la prohibición de los deportes de grupo como el vóley-playa, muy frecuente. También se cerrarán las áreas de recreo como zonas de picnics y barbacoas o parques infantiles , se reforzará la distancia social, y los empleados y visitantes deberán llevar puesta la mascarilla cuando no sea posible la distancia social. Aún así, apuntó Cuomo, la última palabra para reabrir las playas dependerá de la Administración local de cada lugar, que podrá decidir si es necesario imponer reglas adicionales más allá de las estatales y evaluar si la reapertura de las costas es segura. "Si no reabrimos las playas y otros estados vecinos sí lo hacen, los desplazamientos pondrían en peligro a los ciudadanos. Quizá millones de personas de Nueva York hubiesen inundado esas playas y eso hubiese supuesto un problema. Lo hacemos de manera comedida, garantizando el 50 % de ocupación que, si no se cumple, conllevará el cierre inmediato", defendió Cuomo. EXTENSIÓN DE LAS RESTRICCIONES DE LAS REGIONES CERRADAS Asimismo, el gobernador ordenó ayer a última hora prorrogar las actuales restricciones para frenar el coronavirus en las cinco regiones que permanecen aún cerradas, incluida la Gran Manzana y sus alrededores, hasta el 28 de mayo, mientras que la mitad de las regiones del estado inician este viernes su "reapertura". Así, Cuomo extendió la duración de las normas bautizadas como "Nueva York en Pausa", que incluyen la prohibición de reuniones públicas o el cierre de negocios no esenciales y que se podrán revertir antes de esa fecha si alguna otra región reúne los requisitos sanitarios para comenzar su reapertura. El gobernador recordó las fases y apuntó que en esta primera podrán retomar su actividad el sector de la construcción, el manufacturero, el comercio minorista que cuente con recogida en tienda, la agricultura, la silvicultura y la pesca. Durante esta primera etapa, el uso de mascarillas por parte de los trabajadores será obligatorio y las tendrá que proveer la empresa. Además, las autoridades regionales y locales de los territorios que comienzan ya su apertura se tendrán que reunir cada día para monitorizar los datos de la pandemia y, si la ratio de infección por persona alcanza el 1,1, se deberá corregir "de inmediato" mediante la ralentización de las medidas o un nuevo cierre. Estados Unidos reporta este viernes más de 1,42 millones de casos confirmados de COVID-19 y unos 86.200 muertos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. El estado de Nueva York se mantiene como el gran epicentro de la pandemia en Estados Unidos con más de 345.000 contagios y 27.641 fallecidos.