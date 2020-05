El paraguayo Valdez asegura estar cerca de renovar con el América

El jugador del América de México Bruno Valdez celebra una anotación ante el Atlanta United de Estados Unidos, durante un partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf realizado en el Estadio Azteca, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez/Archivo

México, 15 may (EFE).- El defensa paraguayo Bruno Valdez aseguró este viernes estar cerca de renovar contrato con las Águilas del América del fútbol mexicano, equipo al que llegó a mediados de 2016. "La renovación con el América está casi finiquitada, obviamente tengo el sueño de jugar en Europa, pero estoy tranquilo. Hay que continuar trabajando y puede ser que en algún momento llegue la oportunidad. Ahora estoy feliz y agradecido con México y club", explicó en videoconferencia. El central de 27 años, 30 veces internacional con Paraguay, mencionó sentirse arropado durante la pandemia de la COVID-19 por el América, equipo que dijo le ayudó desde su llegada con cualquier gestión que necesitó. "Me llena de orgullo (ganar una Liga y una Copa con el América) porque es algo que nosotros nos propusimos y mentalizamos para conseguirlo. Para mí es importante marcar historia, pero eso ya quedó atrás y ahora vamos por lo siguiente", agregó Valdez. Reconoció sentirse halagado porque su compatriota Pablo Aguilar le haya dicho a Efe que lo considera como el mejor defensa del fútbol mexicano, sin embargo, prefirió concentrarse en lo colectivo. El nacido en Nueva Asunción extraña estar en el terreno de juego y en el vestuario con sus compañeros y sabe que en cuanto les den la autorización de volver a jugar serán "como perros que los sueltan, vamos a estar corriendo por todo el campo". "Cuando regresemos será complicada la competencia por un lugar en la central del América. Estamos en un club en el que la exigencia es en cada entrenamiento y partido. Cada jugador que está en el plantel principal tiene las condiciones para ser titular", complementó el ex del Cerro Porteño de su país. La FIFA decretó a principios de mayo que las Ligas que cuenten con VAR (videoarbitraje) podrían prescindir de sus servicios una vez reanudada la competición, Valdez comentó no sentirse preocupado por esta situación. "El árbitro está preparado para equivocarse menos, pero con esta herramienta era un poco más fácil no errar. Ellos seguro están preparados para jugar sin el VAR, como lo venían haciendo en torneos anteriores", concluyó. El fútbol mexicano suspendió el Clausura 2020 a causa de la pandemia de la COVID-19 el 15 de marzo. América es cuarto lugar de la clasificación con 17 puntos. EFE rcg/gb/car