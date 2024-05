Pedro Rollán reprende a la portavoz de ERC por hablar del Rey y reivindica "el cuidado" del monarca con Cataluña

El presidente del Senado, el 'popular' Pedro Rollán, ha interrumpido la intervención de la portavoz de ERC en la Cámara Alta, Sara Bailac, por hablar sobre una condecoración del Rey a una asociación en Baleares, reclamándola que "se guarde el respeto" a las instituciones y reivindicando "el exquisito cuidado" de la Casa Real con "la singularidad" de Cataluña. Durante la sesión de control al Gobierno en el Senado, la portavoz de ERC ha preguntado al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, por los "ataques" a la lengua catalana. En su intervención, Sara Bailac se ha referido a la distinción que ha realizado la Casa Real en Baleares al concederle el título de 'Real' a la 'Acadèmi de sa llengo Baléà'. "El Rey de España ha distinguido recientemente a una falsa academia de la lengua balear que asume los postulados de Vox, que divide la lengua catalana y que dice que la lengua que se habla en las Baleares no es catalán, que es otra cosa. La Constitución española establece que todos los actos del Rey deben ser refrendados por el presidente del gobierno o por el ministro competente", ha dicho la portavoz de ERC en el Senado. "NO SOY PORTAVOZ DE LA CASA REAL" Y después de hacer esta referencia, el presidente del Senado ha interrumpido a la portavoz de ERC para rogarle "en base al Reglamento que se guarde el debido respeto a todas y cada una de las instituciones". "Se lo ruego encarecidamente, porque si por algo se ha caracterizado, y no me corresponde a mí hacer de portavoz de la Casa Real, es por guardar un exquisito cuidado y defender el acervo y la singularidad por parte de la Casa Real de todos y cada uno de los maravillosos territorios que conforman la única nación, que es la nación española, de la que Cataluña es una pieza absolutamente fundamental", ha proclamado el presidente del Senado. Ante esto, la senadora de ERC ha negado que se le faltara al respeto al Rey durante su intervención y ha defendido que se estaba haciendo uso del derecho de los parlamentarios de hacer control al Gobierno mediante esta pregunta.