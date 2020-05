Rescate de Brasil para Gol, Azul y Latam alcanzaría los US$680M

(Bloomberg) -- El paquete de rescate para las aerolíneas en Brasil totalizará alrededor de 4.000 millones de reales (US$680 millones), según personas familiarizadas con el asunto.

El paquete, que se presentó a las aerolíneas el miércoles, incluye créditos del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, BNDES, que proporcionará 60% del dinero, dijeron las personas, quienes solicitaron no ser identificadas debido a la confidencialidad de las conversaciones. Otros bancos proporcionarán otro 10%, dijeron, y agregaron que las compañías tendrán que buscar el 30% restante de fondos de inversión a través de los mercados de capitales.

Azul SA, Gol Linhas Aereas Inteligentes SA y Latam Airlines Group SA pueden solicitar la ayuda, dijeron las fuentes. Las compañías usarán warrants para recaudar fondos y el precio de las acciones del warrant y la dilución para los accionistas actuales es diferente para cada empresa, dijo una de las personas, sin dar detalles.

Gol, Azul, Latam y BNDES declinaron hacer comentarios.

Nota Original:Brazil Rescue to Gol, Azul, Latam Is Said to Reach $680 Million

©2020 Bloomberg L.P.