Propietaria de Tinder acude a mercado de bonos basura

(Bloomberg) -- Match Group Inc., propietaria de algunas de las aplicaciones de citas más populares del mundo, como Tinder y Hinge, está acudiendo al mercado de bonos basura para refinanciar parte de su deuda tras un fuerte trimestre.

La compañía, con sede en Dallas, está comercializando un bono a ocho años por US$500 millones, con discusiones iniciales de precios no oficiales sobre un rendimiento en el rango de 5%, según personas con conocimiento del tema. La deuda podría venderse tan pronto como el martes y refinanciará bonos más caros, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque las discusiones son privadas. Cualquier efectivo que sobre de la oferta se utilizará para fines corporativos generales.

El impacto de la pandemia en las citas en línea ha sido mixto hasta ahora. Match informó un aumento en el promedio de mensajes diarios enviados en marzo y abril, ya que gran parte de la población de Estados Unidos estaba confinada en sus hogares. La compañía superó las expectativas de ganancias del primer trimestre, pero advirtió que el crecimiento de los ingresos podría disminuir en el segundo trimestre si las personas que no ven factible un encuentro cara a cara se inclinan menos por pagar beneficios adicionales.

Match dirige aproximadamente 45 marcas de citas diferentes que generalmente operan en el modelo freemium, que brindan servicios básicos de forma gratuita y ganan dinero cuando los usuarios pagan por funciones adicionales. Su deuda se ha mantenido bien durante la cuarentena y la mayoría de sus bonos en circulación se cotizan por encima del valor nominal, según la valoración de Trace.

Se une a otras compañías basadas en servicios en línea, como Grubhub Inc., Netflix Inc. y Uber Technologies Inc., cuyos bonos también han aumentado durante el brote. Uber ha hecho una oferta de adquisición de la startup de entrega de alimentos Grubhub, informó Bloomberg el martes, citando a personas familiarizadas con el asunto.

Otras compañías afectadas por el coronavirus, incluidas las empresas de viajes, han ofrecido rendimientos de bonos de dos dígitos en las últimas semanas en un esfuerzo por apuntalar la liquidez. Viking Cruises Ltd. busca recaudar US$600 millones de una venta de bono basura con un cupón de 13%.

Match, en contraste, refinanciará deuda pagando una tasa de interés más alta de 6,375%, mientras que también pide préstamos por más tiempo. La compañía está clasificada como Ba2 por Moody’s Investors Service y BB por S&P Global Ratings, dos niveles por debajo del grado de inversión.

Nota Original:Tinder Owner Seeks Cheaper Rates From Dating App Junk Bond Sale

©2020 Bloomberg L.P.