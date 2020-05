Bob Dylan anuncia primer álbum con música nueva desde 2012

LOS ÁNGELES, 8 mayo (Reuters) - Bob Dylan publicará su primer álbum con música nueva en ocho años, en un inesperado brote de creatividad de un hombre considerado como uno de los compositores más influyentes del mundo.

"Rough and rowdy ways" será editado el 19 de junio, según un breve anuncio que fue publicado temprano el viernes en el sitio web oficial de Dylan. Será un álbum doble, pero no se dieron más detalles.

El anuncio siguió a la publicación en la noche del jueves de un tercer tema inédiro de Dylan, "False prophet."

A fines de marzo, Dylan, de 78 años, sorprendió a sus seguidores con una canción de 17 minutos, "Murder most foul", inspirado en el asesinato hace más de cinco décadas del presidente John F. Kennedy.

También incluye observaciones libres sobre la cultura pop y múltiples referencias a canciones que se remontan a los años 60, cuando irrumpió en la escena musical como un cantante folk antes de pasarse al rock eléctrico más tarde en la década.

Tres semanas más tarde, lanzó una segunda canción, "I contain multitudes".

Dylan, que rehuye la publicidad pero sigue dando giras por el mundo en pequeños espacios, no ofreció detalles sobre cuándo fue compuesta y grabada la nueva música.

El autor de icónicos himnos de la contracultura de los 60 como "Blowin' in the wind" y "Like a rolling stone", publicó por última vez un disco con música original en 2012, "Tempest", que incluía un tributo al ex Beatle asesinado John Lennon y una canción de 14 minutos sobre el hundimiento del Titanic. (Reporte de Jill Serjeant; editado en español por Carlos Serrano)