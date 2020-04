SHOTLIST ANAHEIM, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS21 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Primer plano Chad Robbins pone el anillo de bodas en la mano de Tracy2. Plano medio Tracy y Chad Robbins mirando su certificado de matrimonio a través de la ventana3. Primer plano Secretaria del condado de Orange dirigiendo la ceremonia desde la cabina, usando un walkie talkie 4. SOUNDBITE 1 - Tracy Robbins, novia (mujer, inglés, 11 seg.): "Está bien, es triste, pero es parte de la hist oria. Al menos podemos decir que estamos casados y podemos tener una pequeña celebración" "It’s fine, it’s sad, but it’s part of history. At least we can say we are married and can do a little celebration afterwards." 5. Paneo de izquierda a derecha Perla y Xavier Gray llegan al estacionamiento, señal de "entrada"6. Plano general Perla y Xavier Gray siendo fotografiados por un testigo, la única persona autorizada a asistir a la ceremonia 7. SOUNDBITE 2 - Michael Davis, novio (hombre, inglés, 17 seg.): "No pudimos invitar personas. Nadie puede venir, tenemos derecho a un solo testigo, no puedes invitar a familiares ni nada de eso. Ese es el problema que tenemos. Y tampoco alquilar un lugar, no lo están haciendo. Así que como no sabemos cuándo se podrá, decidimos hacerlo así" "We couldn’t invite people. No one can come, it just has to be one witness, you can’t invite family or anything like that. So that’s the problem we were having. And then trying to go to a place and rent, they weren't doing it now. So we didn’t know when they were going to start doing it again, so we decided to just do it like this." 8. Plano general pareja con máscaras durante su ceremonia