(Bloomberg) -- Hay cierto misterio sobre la salud de Kim Jong Un después de que autoridades estadounidenses y surcoreanas diesen informaciones distintas sobre la condición del líder norcoreano tras su inusual ausencia de las recientes celebraciones festivas.

Kim se encontraba en estado crítico después de someterse a una cirugía cardiovascular la semana pasada y el Gobierno de Trump no estaba seguro de su estado de salud actual, dijeron cargos de EE.UU., que pidieron que no se revelara su identidad. Uno de los cargos dijo que se había informado a la Casa Blanca de que el estado de Kim había empeorado después de la operación. Por su parte, la CNN había citado previamente a un cargo estadounidense con conocimiento directo del asunto, el cual dice que el líder de 36 años podría estar en “grave peligro”. La Casa Blanca rehusó hacer comentarios.

Por otra parte, el gabinete del presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, dijo que Kim estaba realizando “actividades normales” en una zona rural del país con la ayuda de asistentes cercanos y que no se detectaron movimientos extraordinarios. El portavoz de Moon, Kang Min-seok, dijo anteriormente que no había nada que confirmar sobre los rumores acerca de la salud de Kim.

La noticia sobre la salud de Kim hizo que el indicador de referencia Kospi ampliara las pérdidas en hasta un 3%, mientras que el won llegó a caer un 1,7% frente al dólar. El Kospi cerró 1% a la baja.

La salud de Kim, con sobrepeso y fumador empedernido, es uno de los secretos más celosamente guardados de Corea del Norte, de la que generalmente solo tienen conocimiento personas en el círculo íntimo del liderazgo. Si bien Corea del Norte ha reducido los principales eventos mientras lucha contra la pandemia de coronavirus, los rumores sobre Kim habían aumentado desde su ausencia sin precedentes en las celebraciones del 15 de abril por el cumpleaños de su abuelo y fundador del Estado, Kim Il Sung, uno de los días más importantes del calendario del país.

Incluso a los expertos en Corea del Norte mejor informados les resulta difícil saber qué está sucediendo en el opaco Estado. The Daily NK, un sitio web con sede en Seúl que recaba información de informantes dentro del país, dijo que Kim se sometió a un “procedimiento quirúrgico cardiovascular” y ya estaba muy recuperado. Reuters citó a una autoridad del Departamento de Enlace Internacional del Partido Comunista Chino, la cual dijo que no se creía que Kim estuviera gravemente enfermo.

Una crisis de liderazgo en Corea del Norte podría tener serias consecuencias para la estabilidad regional, así como para las conversaciones con Estados Unidos sobre el arsenal nuclear del país. Kim, quien asumió el poder en 2011 después del reinado de 17 años de su padre, desarrolló la capacidad de lanzar una cabeza nuclear a cualquier parte de EE.UU. antes de entablar conversaciones directas con el presidente Donald Trump sobre su arsenal y las sanciones impuestas al Estado.

“Cuando Kim Jong Un llegó al poder, su camino hacia el liderazgo había sido cuidadosamente cultivado por el asesoramiento y maniobras de su padre”, dijo Mintaro Oba, ex diplomático estadounidense especializado en temas de la península coreana. “Ahora, no hay un plan de transición claro ni un futuro líder claro”.

