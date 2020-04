SHOTLIST LIMA, PERÚ10 DE ABRIL DE 2020FUENTE: FOOTBALL CLUB CENTRO DEPORTIVO MUNICIPALRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 1. Plano general Jugadores municipales de clubes de fútbol entrenan a través de videoconferencia2. Plano medio El mediocampista japonés Masakatsu Sawa del club de fútbol Deportivo Municipal entrena usando video conferencia en su casa3. Plano medio Masakatsu Sawa entrena usando video conferencia en su casa AREQUIPA, PERÚ15 DE ABRIL DE 2020FUENTE: FOOTBALL CLUB MELGARRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. Plano medio El defensor argentino Hernan Pellerano del FBC Melgar entrena usando video conferencia en su casa 5. Plano general Hernan Pellerano entrena usando video conferencia LIMA, PERÚ15 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 6. SOUNDBITE 1 - Hector Salcedo, entrenador del club Municipal (hombre, Spanish, 6 seg.): "Nunca me pude haber imaginado estar entrenando por una camarita." AREQUIPA, PERÚ15 DE ABRIL DE 2020FUENTE: FOOTBALL CLUB MELGARRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. Plano medio Hernan Pellerano entrena usando video conferencia8. Plano general Hernan Pellerano entrena usando video conferencia LIMA, PERÚ15 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 9. SOUNDBITE 2 - Hector Salcedo, entrenador del Club Municipal (hombre, Spanish, 9 seg.): "El futbol es importante, pero la vida humana es más importante, sin los seres humanos no se podría jugar el futbol." 10. SOUNDBITE 3 - Masakatsu Sawa, jugador del Club Municipal (hombre, Spanish, 11 seg.): "La verdad me gustaría estar lo más antes posible en la cancha, pero así, hoy por hoy, es más importante la vida de cada uno." AREQUIPA, PERÚ15 DE ABRIL DE 2020FUENTE: FOOTBALL CLUB MELGARRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 11. Primer plano Hernan Pellerano entrena usando video conferencia 12. Plano medio Hernan Pellerano entrena usando video conferencia 13. Plano medio Hernan Pellerano entrena usando video conferencia ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Perú podría reanudar este año el torneo de fútbol a puerta cerradaLima, 17 Abr 2020 (AFP) - El gobierno peruano abrió las puertas el viernes a una posible reanudación este año del torneo de fútbol de primera división pero sin público, a pesar de la suspensión hasta 2021 de toda actividad masiva decretada a causa del nuevo coronavirus."Si todas las personas (futbolistas, árbitros, entrenadores) garantizan que están sanas, podrán jugar al fútbol", afirmó el ministro de Defensa, Walter Martos."La cosa es evitar las aglomeraciones", agregó Martos, en declaraciones al canal de televisión ATV.El objetivo de las autoridades locales es que, por lo menos, se pueda reanudar el torneo Apertura de primera división, pero sin aficionados en las gradas de los estadios. La decisión de jugar a puerta cerrada es perjudicial para las ya mermadas economías de los equipos. La reanudación del torneo sería transmitida por televisión, que ya pagó por derechos anuales. El gobierno peruano informó, hace una semana, que los espectáculos deportivos integraban el grupo de actividades que tardarían en volver a la normalidad.Las autoridades tienen previsto una vuelta gradual a la normalidad, a partir del 27 de abril luego que cese la cuarentena el día previo.El campeonato entró en receso el 12 de marzo, cuando se habían disputado apenas seis fechas del Apertura, ante la emergencia sanitaria decretada en Perú por la pandemia del nuevo coronavirus.La parálisis y la falta de ingresos llevó a las autoridades deportivas a cancelar el torneo de segunda división del año 2020.La Federación Peruana de Fútbol tiene planeado reunirse con los clubes, en fecha por determinar, para evaluar que decisión tomar.Mientras tanto, los futbolistas se entrenan en casa, dirigidos por sus técnicos de manera remota.Aunque todos los torneos nacionales e internacionales están suspendidos desde marzo en Sudamérica por la emergencia del coronavirus, los clubes peruanos de la primera división no quieren que sus jugadores pierdan su estado físico ni sus habilidades técnicas.El caso más notorio del impacto del COVID-19 en el fútbol peruano lo protagonizó el club Coopsol, de la segunda división, que despidió hace una semana a todo su plantel de jugadores y al cuerpo técnico por la suspensión de torneos tras quedarse sin patrocinadores.Perú registraba hasta este viernes 13.489 contagios (+998 respecto del jueves) y 300 muertos (+26). ljc/gfe ------------------------------------------------------------- EnfoqueEntrenadores dirigen prácticas de futbolistas peruanos con videollamadas Por Carlos MANDUJANO =(Video+Fotos)= Lima, 17 Abr 2020 (AFP) - Dominando el balón entre cuatro paredes y cargando baldes de agua para fortalecer los músculos, los futbolistas peruanos se entrenan en casa durante la cuarentena por el COVID-19, dirigidos por sus técnicos de manera remota.Aunque todos los torneos nacionales e internacionales están suspendidos desde marzo en Sudamérica por la emergencia del coronavirus, los clubes peruanos de la primera división no quieren que sus jugadores pierdan su estado físico ni sus habilidades técnicas."Tenemos entrenamientos virtuales con una plataforma (Zoom), donde se conectan todos los jugadores y se sigue una rutina de prevención de lesiones, trabajos de circulación y estáticos aparte de circuitos desde casa", explica a la AFP el técnico del club limeño Municipal, Víctor Rivera."Todos los días se hace un turno de entrenamiento, a veces dos, para mantener el estado físico. Los entrenamientos son en casa, no hay otra forma, utilizando los espacios que tiene cada jugador", indica.Algunos jugadores utilizan mancuernas o botellas llenas de agua y escobas para hacer trabajos aeróbicos. "Nunca pensé entrenar a los jugadores con una camarita porque se pierde el contacto humano. El fútbol es importante, pero la vida humana es más", comenta a la AFP el preparador físico del Municipal, el argentino Héctor Salcedo. - Primero, la vida - En su página de Facebook, Municipal publicó un video del jugador japonés nacionalizado peruano Masakatsu Sawa cargando un balde y dominando un pequeño balón en la sala de su apartamento."Creo que es la única forma de entrenar de manera grupal porque sabemos las limitaciones que tenemos y no podemos salir", dice a la AFP Sawa, de 37 años, en cuarentena con su esposa y sus dos hijos."Me gustaría lo más antes posible estar en las canchas, pero ahora lo más importante es la vida de cada uno", agrega.Por su lado, los jugadores de Universitario utilizan sillas, bancas y hasta bidones de agua para hacer ejercicios."Nuestros jugadores del primer equipo continúan con sus entrenamientos desde casa", destaca el club en Twitter, divulgando la rutina del mundialista de Rusia-2018 Aldo Corzo utilizando pesas y una silla de madera para hacer ejercicios.Los futbolistas de Sporting Cristal también realizan prácticas con videollamadas coordinadas por su técnico Roberto Mosquera."La mayoría de jugadores se está preparando día a día en sus casas, pero lo ideal sería que puedan darse dos semanas de para (tras el fin de la cuarentena) y así entrenar y prepararnos bien la parte física", dice el volante y seleccionado Christofer Gonzales a la radio Ovación. - "No es lo mismo" - En el club Melgar de Arequipa también los jugadores se ejercitan en sus hogares, con una rutina que les mandó el preparador físico."Tratamos de que los jugadores hagan los trabajos que pueden en sus casas. Veo también partidos antiguos", dice al canal de televisión Gol Perú el técnico de Melgar, el argentino Carlos Bustos."No es lo mismo trabajar así, extrañamos muchos los entrenamientos al aire libre. Es difícil estar encerrado y no preparase para una competencia", asegura a la AFP el defensa argentino Hernán Pellerano en cuarentena en Arequipa (sur).El plantel de Alianza Lima también entrena de forma remota bajo la batuta de su nuevo técnico, el chileno Mario Salas, contratado en medio de la cuarentena."Desde ya estamos trabajando de manera remota con los jugadores para poder comenzar todo lo que será la preparación, hasta que se anuncie la vuelta al fútbol", dice Salas desde Chile, donde espera el fin de las restricciones para viajar a Lima.El técnico de la selección de Perú, el argentino Ricardo Gareca, también está monitoreando la salud y estado físico de los jugadores que habitualmente convoca.cm/fj/ljc/cl -------------------------------------------------------------