Amplía con declaraciuones de Fernando Simón y de la oposición en el Congreso ///Madrid, 15 Abr 2020 (AFP) - Tercer país con más fallecimientos por el coronavirus, España reportó un descenso en su balance diario de fallecimientos este miércoles, cuando al presidente del gobierno, Pedro Sánchez dijo esperar que "dentro de muy poco" se pueda relajar el férreo confinamiento de la población.El boletín diario del Ministerio de Sanidad contabilizó este miércoles 523 fallecimientos en las últimas 24 horas, frente a los 567 registradas en el balance de la víspera.La pandemia de la COVID-19 ha dejado en España 18.579 muertes, la tercera peor cifra del mundo por detrás de Estados Unidos e Italia.El balance del miércoles por el contrario reportó un alza, tras seis días de baja, del número de contagiados diarios, con más de 5.000 nuevos casos notificados, para un acumulado de 177.633 infectados censados.Un incremento ligado a la ampliación del número de tests realizados y la llegada de datos retrasados por los días festivos de la semana de Pascua, explicó en rueda de prensa Fernando Simón, director del Centro de Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad. - Descenso sostenido - Simón valoró que "se mantiene sostenidamente ese descenso" en las cifras desde el pico de la epidemia, ya superado, cuando se llegaron a registrar 950 muertes diarias y más de 8.000 nuevos casos el 2 de abril.Las cifras de fallecimientos son cuestionadas en algunas regiones, como en Madrid, la más afectada, donde según el gobierno regional, en manos de la oposición conservadora, los decesos alcanzarían los 10.000, muy por encima de los 6.724 notificados oficialmente.En Madrid y en otras regiones como Cataluña siguen también los hospitales y las unidades de cuidados intensivos operando al límite. El personal sanitario se ha visto particularmente afectado por el virus, con más de 27.000 profesionales contagiados, aunque varios ya han sido dados de alta y volvieron al trabajo, señaló Simón.De todas maneras, la tendencia a la baja de los datos diarios hace ver una "reducción de la transmisibilidad" del virus que "nos permitirá plantear en el futuro modificaciones en las medidas de control, que deberán empezarse a debatir en los próximos días, semanas", estimó.Una opinión compartida por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez."Como consecuencia del confinamiento, estoy convencido de que los españoles dentro de muy poco recuperarán la normalidad (...), la nueva normalidad, porque nada va a ser igual como consecuencia de la COVID-19, hasta que encontremos la vacuna", dijo el líder socialista en el Congreso de los Diputados. - Tensión política - España mantiene desde el 14 de marzo uno de los confinamientos de la población más estrictos en Europa. Solo se permiten las salidas para trabajar, si no se puede hacer desde la casa, comprar comida o medicinas o pasear al perro.El confinamiento se prolongará hasta el 25 de abril incluido, aunque el propio Sánchez ya adelantó que tendrá que ser mantenido, aunque sin detallar si será con el mismo grado de dureza.El lunes volvieron a trabajar algunos sectores de la economía tras dos semanas. Para prevenir un aumento en los contagios, miles de mascarillas han sido entregadas en el transporte público.El gobierno estima que un 67% de españoles cumple a rajatabla el confinamiento."Estamos tomando medidas duras que están teniendo eficacia, que están protegiendo, salvando vidas", se congratuló Sánchez, ante las críticas de la oposición, que le achaca una mala gestión ante la crisis sanitaria."España ya el país del mundo con más fallecidos por número de habitantes" y "con más (profesionales) sanitarios contagiados del mundo, por culpa de una nefasta política de compra de material sanitario", denunció el líder de la oposición de derecha, Pablo Casado, del Partido Popular (PP, conservador).bur-du/mg/mb ------------------------------------------------------------- Alemania y Bélgica vetan eventos deportivos de masas hasta 31 de agostoBerlín, 15 Abr 2020 (AFP) - Las aglomeraciones de público, incluidas las de eventos deportivos, no estarán permitidas en Alemania y Bélgica al menos hasta el 31 de agosto, anunciaron este miércoles sus respectivos gobiernos.Ello no excluye, por ejemplo, la disputa de partidos de fútbol, incluso de la mediática Bundesliga alemana, si se celebran a puerta cerrada, sin público en la grada."Los grandes eventos (entre ellos los ligados al deporte), que tienen un papel importante en la propagación del virus (coronavirus COVID-19), seguirán prohibidos hasta el 31 de agosto", anunció la jefa del gobierno alemán, Angela Merkel, tras una reunión con los dirigentes de los dieciséis estados regionales de su país.Los hinchas no tendrían por lo tanto acceso a los estadios al menos hasta septiembre.El jefe del gobierno bávaro, Markus Söder, insistió sin embargo en el hecho de que los partidos a puerta cerrada siguen siendo una opción."La Bundesliga no era un tema de discusión hoy. La propia Liga trabaja sobre las condiciones de seguridad y habrá que hablar de ello pronto, sobre si los partidos a puerta cerrada serán posibles y cómo", declaró Söder.La Bundesliga, interrumpida desde mediados de marzo, está actualmente suspendida hasta el 30 de abril. La mayor parte de los equipos de alto nivel retomaron la pasada semana los entrenamientos.La Liga Alemana de Fútbol (DFL) debe reunirse el 23 de abril en asamblea general virtual para abordar una posible fecha de reanudación y las condiciones de la misma.En el caso de Bélgica, el gobierno de ese país anunció este miércoles el veto a los eventos de masas hasta la misma fecha, el 31 de agosto, lo cual tiene un impacto directo en el deporte, especialmente el fútbol y el ciclismo, especialmente populares en el país.El desenlace de la liga de fútbol y el inicio de la siguiente edición tendrían que ser a puerta cerrada.En el caso de la actual temporada, el Consejo de Administración de la Pro League sugirió ya a principios de este mes dar por terminado el campeonato actual y el 24 de abril está convocada una Asamblea General de los clubes profesionales para una eventual oficialización.El FC Brujas, líder en el momento de la interrupción del campeonato, podría ser designado oficialmente como campeón si finalmente el torneo se da por acabado.kih-bnl/dr ------------------------------------------------------------- EnfoqueHacer pruebas y pruebas, una estrategia contra el coronavirus en Italia Por Franck IOVENE =(Fotos archivo)= Roma, 15 Abr 2020 (AFP) - La región italiana de Véneto, que fue el foco en febrero de la pandemia de coronavirus junto con Lombardía, optó por hacer pruebas masivas a toda la población, logrando frenar el virus y registrar muchos menos muertos, una estrategia y un reto que todo el país observa con atención.Cuando inicie la apertura gradual del país, "nos gustaría realizar pruebas en toda la península para encontrar a las personas contagiadas lo más rápido posible, incluidas aquellas asintomáticas", explicó a la prensa el director del Instituto Superior de Salud de Italia, Silvio Brusaferro. Un reto logístico y también titánico. ¿Es posible suministrar y organizar como estrategia nacional la realización de un número elevado de pruebas, como se hizo en Véneto, con solo 5 millones de habitantes? Muchos han elogiado el ejemplo de la pequeña ciudad véneta de Vo 'Euganeo, donde se registraron a mediados de febrero los primeros casos de coronavirus en Italia, por haber logrado controlar la epidemia haciendo pruebas generalizadas e ignorando las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS).Véneto, cuya capital es Venecia, es también la primera región que esta semana comenzó a abrir sus actividades económicas, si bien muy tímidamente, mientras la poderosa vecina Lombardía mantiene aún un estricto encierro. En esa gran región industrializada, motor económico del país, se han registrado hasta ahora 11.142 muertes (más de 1.100 muertes por millón de habitantes) contra 906 en Véneto (184 por millón). La diferencia se explica en parte por "la mayor densidad de población" de Lombardía y por "el mayor número de casos cuando estalló el brote", subraya la Harvard Business School (HBS). "Pero resulta evidente que las dos decisiones de salud pública diferentes, tomadas al comienzo del ciclo pandémico, tuvieron impacto distinto", sostienen los expertos estadounidenses en un artículo publicado a fines de marzo.Cuando estalló el brote de COVID-19, la región véneta implementó inmediatamente una estrategia de contención.La recomendación de un grupo de científicos fue la de fijar rápidamente una "zona roja" para aislar las áreas más afectadas, pero también de realizar un estudio epidemiológico de la población, sometiéndola a pruebas.Las personas que dieron positivo fueron puestas inmediatamente en cuarentena. Ese método se aplicó a toda la región, cuyas autoridades realizaron pruebas no solo a pacientes con síntomas, sino también a aquellos con pocos o ningún síntoma, capaces de transmitir el virus sin saberlo. "Una cosa que no sabíamos al comienzo de la pandemia, y que apareció luego de manera clara, es que gran parte de los contagiados son asintomáticos", explicó a la AFP Roberto Burioni, profesor en microbiología de la Universidad Vita-Salute San Raffaele de Milán. - "Apagar el incendio" - En Véneto, cuando una persona resulta positiva, todos los miembros del hogar y los vecinos son evaluados. Según las cifras oficiales, en esa región se realizaron el martes 208.879 pruebas, es decir el 20% de las pruebas realizadas en todo el país. Tantas como en Lombardía (214.870), cuya población duplica ampliamente la de su región vecina. "Véneto decidió hacer muchas pruebas y confinó al inicio a varias ciudades pequeñas para poder monitorear la evolución de los casos y apagar así el incendio", contó a la AFP Davide Manca, del Instituto Politécnico de Milán. ¿Es posible extender esa estrategia a grandes áreas? "Soy escéptico", admite Manca, quien señala que "las personas deben hacerse pruebas cada dos semanas para que el método tenga sentido". Se necesitarían al menos seis meses para evaluar a toda la población de Lombardía.Otra diferencia del método optado entre las dos regiones fue el del tratamiento de los contagiados. En Véneto se favoreció que se quedaran en sus casas, mientras que en Lombardía los internaban en los mismos hospitales en que había otro tipo de enfermos."Incluso si estaban en pabellones separados, fue probablemente un gran error", asegura Manca. El decano de la Universidad de Padua, el microbiólogo Giorgio Palù, explicó que el COVID-19 se expande con mucha facilidad en los hospitales. Según Palú, el 60% de los casos positivos en Lombardía se encuentran en los hospitales, contra el 20% en Véneto. Para los investigadores de HBS, que políticas tan diferentes hayan llevado a resultados distintos "representa una oportunidad de aprendizaje única". Sin embargo, sólo un mes después del brote, otras regiones tomaron "medidas similares a las del Véneto, presionando al gobierno para que los ayude a implementar las pruebas de diagnóstico". Las autoridades de salud italianas anunciaron el sábado la distribución de 2,5 millones de pruebas.fio-kv/jz ------------------------------------------------------------- NotaMás de 17.000 muertos por coronavirus en Francia (oficial)París, 15 Abr 2020 (AFP) - La epidemia de coronavirus causó al menos 17.167 fallecidos desde principios de marzo en Francia, 10.643 de los cuales en hospitales, según el balance oficial establecido el miércoles por la noche por el Director General de Salud, Jérôme Salomon.Por primera vez desde que estalló la epidemia, el número de enfermos hospitalizados bajó, gracias a las "numerosas altas", explicó el responsable.Así, este miércoles había "513 personas hospitalizadas menos" que la víspera, según Salomon.Sin embargo, el país detectó de nuevo un fuerte alza, de 1.438 personas, fallecidas en los geriátricos, cuyo saldo provisional se sitúa ahora en 6.524 decesos.Ese fuerte aumento se debe en realidad a la "actualización" de datos, explicó Salomon. Francia solo empezó a reportar las muertes en residencias de ancianos a partir del 2 de abril.El saldo de personas en unidades de cuidados intensivos continúa bajando, por séptimo día consecutivo (-273 casos).Francia se encuentra claramente en una "meseta" en cuanto al cuadro epidemiológico del nuevo coronavirus, aunque esa situación estable sigue siendo "muy alta" en cuanto a contagios.Por otra parte, el ministerio de Defensa informó que más de un tercio de la dotación del portaaviones Charles-de-Gaulle dio positivo al COVID-19."A fecha del 14 de abril, se sometió a tests a 1.767 marinos. 668 dieron positivo", informó el ministerio.may-pid/jz/mb ------------------------------------------------------------- EnfoqueGobierno británico presionado a explicar estrategia para salir del confinamiento Por Pauline FROISSART =(Fotos)= Londres, 15 Abr 2020 (AFP) - La oposición británica se unió este miércoles a las voces que presionan al gobierno a que presente una estrategia para romper el confinamiento aplicado para frenar la pandemia de covid-19, argumentando que la población necesita "ver una luz al final del túnel".La cuestión "no es si se debe prolongar el confinamiento, sino cómo y cuándo se puede aligerar y sobre qué criterios se tomará esta decisión", afirmó Keir Starmer, elegido hace 10 días al frente del opositor Partido Laborista,.Starmer, en una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, que sustituye temporalmente al jefe del gobierno Boris Johnson, exigió que el gobierno publique su plan para que el parlamento pueda examinarlo cuando reanude sus trabajos el 21 de abril.Una petición a la que el gobierno no parece estar dispuesto a acceder."Hablar de una estrategia de salida antes de que lleguemos al pico (de la pandemia) corre el riesgo de difuminar el mensaje crucial, que es que la gente debe quedarse en casa para proteger nuestro NHS (Servicio Nacional de Salud) y salvar vidas", dijo una fuente gubernamental. - "Comenzar ahora" - El Reino Unido es actualmente uno de los países europeos más duramente afectados por la pandemia, con casi 13.000 decesos en hospitales, en tanto aumenta la inquietud sobre las víctimas en asilos y casas de ancianos, que no se incluyen en los balances diarios oficiales. Entre las pocas buenas noticias en este periodo, destaca la de una mujer de 106 años que, ya curada, fue dada de alta del hospital de Birmingham (centro), convirtiéndose así, según los servicios de salud, en la paciente más anciana en superar la enfermedad.El gobierno de Boris Johnson ha sido muy criticado por haber tardado en decretar el confinamiento, no obstante ahora aumenta la presión para conocer cómo va a preparar la próxima fase, que ya está comenzando en otros países.Por otra parte, el martes, un instituto estatal estimó que un trimestre completo de confinamiento, seguido de igual periodo con restricciones levantadas gradualmente, costaría al Reino Unido una caída histórica del 13% de su Producto Interno Bruto (PIB) en 2020, dos millones de personas desocupadas más y un déficit público equivalente al 14% del PIB."La gente necesita ver una luz al final del túnel", dijo Keir Starmer en la BBC. Agregando que, para salir del confinamiento en las próximas semanas o meses, era necesario "comenzar los preparativos ahora".Hasta el momento "se han cometido errores y las cosas no se hicieron tan rápidamente como se debería", señaló, mencionando la falta de pruebas de detección de covid-19 y la falta de trajes integrales de protección para el personal médico. El gobierno prometió aumentar sus esfuerzos y alcanzar a los 100.000 exámenes diarios a fin de mes. Sin embargo, por el momento se realizan sólo 15.000 por día, indicó Starmer, quien subrayó la necesidad de potenciar mucho más estos esfuerzos para lograr este objetivo. Ante las preocupaciones de asociaciones respecto a las "muertes silenciosas" en residencias para ancianos, el ministro de Salud, Matt Hancock, prometió este miércoles que se ofrecerán pruebas de detección a los residentes y empleados de casas de ancianos con síntomas, o que hayan regresado del hospital.pau-spe/gmo/stb/age/mb