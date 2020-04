(Bloomberg) -- Apple Inc. lanzó una herramienta en línea que muestra cómo se mueven las personas durante la pandemia de COVID-19.

La herramienta utiliza datos anónimos de la aplicación Maps de la compañía y muestra el volumen de personas que conducen, caminan o toman el transporte público en sus comunidades. Cubre las principales ciudades y 63 países o regiones.

“Estos datos de movilidad pueden proporcionar información útil para los gobiernos locales y las autoridades de salud y también pueden usarse como base para nuevas políticas públicas”, dijo Apple en una declaración el martes.

Apple enfatizó que esta información no está vinculada a las identidades de los usuarios y resaltó que su aplicación Maps no mantiene un registro de dónde ha estado la gente. Los datos se generan contando el número de solicitudes realizadas a Apple Maps para obtener instrucciones. Esos conjuntos de datos se comparan de modo que reflejen cualquier cambio en la actividad a partir del 13 de enero.

La herramienta en línea muestra una disminución del 89% en los usuarios que buscan direcciones de transporte público en la ciudad de Nueva York desde principios de marzo y una disminución de 46% en las direcciones de conducción en Hong Kong desde finales de enero. La herramienta no parece tener información sobre la actividad en China continental.

El viernes, Apple anunció una asociación de rastreo de contactos con Google que planea lanzar a mediados de mayo.

