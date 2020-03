"Yo estoy seguro de que, si el Comité Olímpico Internacional no tiene las garantías de salubridad en Tokio para hacer los Juegos, no los vamos a hacer. Y desde luego, en el caso de que se hagan podría darse el caso de deportistas que no van a llegar en la plenitud de su nivel técnico justamente porque han tenido que interrumpir sus procesos de preparación", afirmó.