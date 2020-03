actualiza con comunicado de sanatorio argentino y crédito de la CAF ///Buenos Aires, 3 Mar 2020 (AFP) - Argentina y Chile confirmaron este martes los primeros casos de coronavirus, extendiendo la presencia de esta enfermedad al Cono Sur después de aparecer en otros países de la región.El primer caso en Argentina corresponde a un paciente que regresó de una estadía en Italia y que se encuentra aislado luego de presentarse en un centro de salud, informó este martes el ministro de Salud, Ginés González García, en una rueda de prensa."Identificamos un primer caso. Es un paciente que vino de Italia", dijo el ministro. Se trata de un hombre de 43 años que viajó también por otros lugares de Europa y llegó a Argentina el 1 de marzo.En el caso de Chile, se trata de un hombre de 33 años que viajó por cerca de un mes por el sudeste asiático, según confirmó el ministro de Salud, Jaime Mañalich."Tenemos que confirmar que tenemos el primer caso para coronavirus en nuestro país", anunció casi en paralelo y también en rueda de prensa Mañalich, quien dijo que el paciente se encuentra hospitalizado en el hospital de Talca, una ciudad ubicada unos 350 km al sur de Santiago.La persona viajó durante un mes por distintos países del sudeste asiático, particularmente por Singapur. Arribó a Chile el pasado 25 de febrero pero presentó los primeros síntomas hace pocos días.Hasta ahora América Latina había registrado casos de COVID-19 en Brasil (2), México (5), Ecuador (7) y República Dominicana (1). - En buenas condiciones - Según relató Alfredo Donoso, director del hospital de Talca, el primer infectado chileno llegó al país sin problemas y una semana después comenzó con la sintomatología respiratoria "bastante leve"."Ingresó con fiebre alta pero posteriormente se normaliza y actualmente se encuentra totalmente asintomático aquí en el hospital de Talca y se encuentra aislado", explicó el médico, agregando sin embargo que aún quedan pendientes algunos exámenes antes de darle el alta y permitirle trasladarse a su domicilio.El paciente argentino, en tanto, permanece internado en aislamiento en una clínica privada de Buenos Aires, "felizmente con un cuadro no complicado", añadió el ministro de Salud de ese país.El sanatorio añadió en un comunicado que "se encuentra en buen estado de salud general y quedará internado en la institución hasta que lo definan las autoridades sanitarias"."Lo que pasó no se va a generalizar, vamos a tratar de que no se generalice", enfatizó Ginés González García al asegurar que el sistema de salud argentino está preparado para enfrentar la situación."Hay países que han logrado detener la diseminación y hay otros países que no lo logran. Yo tengo toda la esperanza y la fe de que esta sea una situación contenida", añadió.Para ello, las autoridades sanitarias de Argentina activaron un protocolo para la ciudad de Buenos Aires y se concentran en "identificar a los pasajeros del avión" en el que viajó el afectado.- "Estamos preparados" -En Chile las autoridades también aseguraron que el país puede enfrentar adecuadamente la epidemia."La rápida expansión que ha experimentado esta enfermedad nos hacía presagiar y anticipar que el coronavirus iba a llegar a Chile en cualquier momento", afirmó el presidente chileno, Sebastián Piñera, en un mensaje en el palacio presidencial de La Moneda en Santiago."Hemos tomado todas las medidas que ha recomendado la OMS y también todas las medidas que hemos estimado necesarias para proteger la salud de todos nuestros compatriotas. Estamos preparados para enfrentar adecuadamente esta epidemia", agregó el presidente chileno.El Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) anunció por su parte la apertura de un crédito de 300 millones de dólares para atender "de manera ágil" las "contingencias" en la región derivadas de la propagación.El número de personas infectadas por el COVID-19 en el mundo hasta este martes llegó a 92.722, de las cuales 3.155 fallecieron, en 77 países y territorios.Los países más afectados son China (80.151 casos, con 2.943 decesos), Corea del Sur (5.186 casos, 28 decesos), Italia (2.502 casos, 79 decesos), Irán (2.336 casos, 77 decesos) y Japón (268 casos, 12 decesos). Japón registró además más de 700 casos a bordo del buque crucero "Diamond Princess", atracado en Yokohama.nn-pa/msa/ll -------------------------------------------------------------