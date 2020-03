"The Call of the Wild", protagonizada por Harrison Ford y basada en la novela homónima escrita por Jack London, quedó en tercer lugar con 13,2 millones en boleterias. Después de dos semanas en los cines, la película ha ganado 45,9 millones en Norteamérica y 79,3 millones en el mundo. Sin embargo, costó 125 millones y aún podría generarle pérdidas a 20th Century Studios.