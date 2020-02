Actualiza con nuevo balance en Corea del Sur, Irán y países de Europa, anulación del salón del automóvil, efectos en las bolsas y en el mercado del petróleo, nueva medidas en Rusia, Alemania, Japón y otros países ///Lagos, 28 Feb 2020 (AFP) - La epidemia del coronavirus llegó el viernes al África subsahariana con un caso en Nigeria, mientras continúa propagándose en Europa, Corea del Sur e Irán, y golpeando tanto a mercados financieros como actividades económicas y deportivas en todo el mundo.Un italiano que llegó a Lagos proveniente de Milán el 25 de febrero fue hospitalizado tras dar positivo. Tiene "un estado clínico estable y no presenta síntomas inquietantes", según el ministerio de Salud de Nigeria.Hasta ahora se habían registrado solo dos casos en África, uno en Egipto y otro en Argelia. Los escasos casos en el continente intrigan a los epidemiólogos, pero muchos barajan que los frágiles sistemas de salud de los países africanos no hayan detectado la epidemia.Si China, donde surgió el virus en diciembre, fue hasta hace poco el único centro mundial de coronavirus, el riesgo ha aumentado con la aparición de nuevos países de origen, como Corea del Sur, Irán e Italia.El viernes se elevó a 2.337 (incluidos 13 muertos) el número de casos en Corea del Sur, tras registrarse 571 nuevos contagios en las últimas 24 horas. En Irán fallecieron otras ocho personas con lo que ya son 34 los muertos por el coronavirus -el mayor número fuera de China- y 388 los infectados. "Estamos en fase de aumento de la infección", dijo el portavoz del ministerio de Salud, Kianouche Jahanpour.Italia, principal foco de la epidemia en Europa, tiene 650 contagios, incluidos 17 muertos. Desde este país llegaron el primer caso registrado en África subsahariana (en Nigeria) y en América Latina (en Brasil). Este viernes reportaron sus primeros casos Bielorrusia, Arzerbaiyán y Nueva Zelanda.China continental (sin Hong Kong ni Macao) anunció el viernes otros 44 muertos y 327 nuevos casos de contagio, en menor balance diario en más de un mes. En total, registra 78.824 infectados y 2.788 fallecidos.Fuera de China continental, se estima que el coronavirus ya se ha propagado por otros 45 países con un balance provisional de unos 4.000 contagios y más de 60 muertos. - Virus sin fronteras - La Organización Mundial de la Salud (OMS) llamó a todos los países a prepararse para el COVID-19, y alertó que sería un "error fatal" asumir que alguno está protegido. "El virus no respeta fronteras", advirtió."Estamos en un momento decisivo", dijo Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS en Ginebra, quien pidió actuar "de forma contundente" y rápida ante el virus que calificó de "muy peligroso".En Japón, donde cuatro personas murieron y 200 se infectaron, el complejo de parques temáticos de Tokio Disneyland y Tokio DisneySea anunciaron el viernes que cerrarán del 29 de febrero al 15 de marzo. El primer ministro, Shinzo Abe, pidió el cierre de escuelas públicas durante un mes.Rusia impondrá restricciones a la entrada en su territorio de ciudadanos iraníes y viajeros procedentes de Corea del Sur.Líbano anunció este viernes que prohibirá la entrada a su territorio de viajeros extranjeros procedentes de China, Italia, Irán y Corea del Sur.Unas 1.000 personas fueron puestas en cuarentena en el oeste de Alemania, donde el número de casos aumentó a 53.El jueves, Arabia Saudita suspendió "temporalmente" la entrada de peregrinos que van a La Meca. Irak cerró los lugares públicos hasta el 7 de marzo. - Golpe en la economía - Los temores generalizados por la propagación de la epidemia fuera de China ha desplomado las bolsas.Las pérdidas sufridas por las acciones europeas desde el viernes pasado (en torno al 12%-13%) son las más importantes desde la crisis financiera de 2008-2009, cuando la economía entró en recesión.Tras el derrumbe el jueves de Wall Street (-4,42% el Dow Jones y el S&P 500, -4,61% el Nasdaq), los mercados asiáticos también cayeron (-4% Tokio y Shanghái, -5% Shenzhen) y las plazas europeas abrieron el viernes con fuertes pérdidas de en torno al 3%.Los precios del petróleo siguieron bajando el viernes, y el Brent del Mar del Norte y el barril estadounidense de WTI perdían cada uno más del 2,5%.El Salón Internacional del Automóvil de Ginebra, cita clave para el sector, previsto entre el 5 y el 15 de marzo, fue anulado el viernes, luego de que el gobierno suizo prohibiera los grandes actos públicos para impedir la propagación del virus.La propagación de la epidemia ha llevado a una desaceleración de la demanda de viajes aéreos, lo que está llevando a muchas compañías europeas a adoptar medidas de ahorro. La británica EasyJet anunció este viernes que reducirá gastos.La epidemia ha provocado también la cancelación de competencias deportivas en diversas disciplinas. Pero el Comité Olímpico Internacional (COI) anunció su determinación a celebrar los Juegos Olímpicos de Tokio-2020.