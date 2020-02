RPT con precisión en título ///Hanau, Alemania, 20 Feb 2020 (AFP) - Nueve personas murieron en dos matanzas en bares de narguilé en la ciudad alemana de Hanau, cuyo presunto autor y su madre fueron luego hallados muertos, en un crimen que las autoridades vincularon este jueves con motivaciones "xenófobas"."El racismo es un veneno, el odio es un veneno. Y este veneno existe en nuestra sociedad", lamentó la canciller Angela Merkel, evocando una serie de asesinatos y atentados de las últimas dos décadas ligados al terrorismo de extrema derecha y al fanatismo religioso.El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, dijo estar "del lado de todas las personas amenazadas por el odio racista", expresando su horror ante la "violencia terrorista en Hanau".El presunto atacante, identificado por medios de prensa como "Tobías R.", un alemán de 43 años, fue hallado muerto en la mañana del jueves en su apartamento, junto al cuerpo de su madre, según el ministro del Interior regional, Peter Beuth.La primera matanza tuvo como blanco un bar de narguilé, el 'Midnight', en el centro de Hanau, ciudad de unos 100.000 habitantes y a 20 km de Fráncfort. Según los informes, allí el asesino mató a tres personas.Luego el atacante partió en automóvil a otro establecimiento, el Arena Bar, en el barrio de Kesselstadt, donde disparó contra quienes estaban en la zona de fumadores, matando a otras cinco personas -incluida una mujer.Entre los muertos figuran "varias víctimas de origen kurdo", según un comunicado de la Confederación de las Comunidades del Kurdistán en Alemania, que acusó a los dirigentes alemanes de no luchar "decididamente contra el terrorismo de extrema derecha".Según la policía, otra persona que estaba gravemente herida falleció este jueves. - Manifiesto de odio - La fiscalía antiterrorista asumió la investigación y -dijo un portavoz a la AFP- dispone de "elementos que apoyan una motivación xenófoba".Fuentes cercanas a la investigación revelaron que se hallaron un documento de confesión y un video.Según el periodista alemán Peter Neumann, experto en terrorismo del King's College de Londres, el documento, que él obtuvo del diario Bild, es un "manifiesto de 24 páginas" que atestigua un "odio a los extranjeros y a los no blancos"."Hace un llamamiento al exterminio de varios países del norte de África, Oriente Medio y Asia central", usando "términos explícitamente eugenistas, afirmando que la ciencia demuestra que algunas razas son superiores", explica Neumann en Twitter.El supuesto autor dice haber sido "vigilado toda su vida por los servicios secretos" y se describe como escritor, un "soltero involuntario", continúa Neumann.Los investigadores también encontraron su automóvil, que contenía municiones y cargadores, según la prensa local, que añade que el sospechoso tenía licencia de caza. - "Podría haber sido yo" - Este jueves, una decena de personas se concentraron frente a los locales. Algunas lloraban."Conocía bien a la gente que estaba en este bar. No es normal lo que pasó, podría haber sido yo", dijo a la AFP Ahmed, un vecino del barrio de 30 años. "No entiendo, no tenemos problemas con el racismo aquí", se sorprendió otra vecina.La asociación Ditib, principal organización de la comunidad turca musulmana en Alemania, pidió más protección para sus fieles que "ya no se sienten seguros".Los titulares de la Comisión Europea, la alemana Ursula von der Leyen; de la Eurocámara, David Sassoli; y del Consejo Europeo, Charles Michel, se manifestaon "conmocionados" por la tragedia y condenaron el "odio" y la "violencia". - Terrorismo de extrema derecha - Varias concentraciones en memoria de las víctimas se celebrarán este jueves en Hanau y también en Berlín, frente a la puerta de Brandeburgo.La amenaza de un terrorismo de extrema derecha preocupa cada vez más a las autoridades alemanas, sobre todo desde el asesinato de un diputado alemán favorable a los migrantes del partido de Merkel en junio pasado.El viernes, 12 miembros de un grupúsculo de extrema derecha fueron arrestados como parte de una investigación antiterrorista. Se cree que planearon ataques a gran escala contra mezquitas imitando al autor del doble atentado de Christchurch, en Nueva Zelanda, que en marzo de 2019 mató a 51 personas en dos mezquitas y lo transmitió en directo.En octubre, un extremista que niega el Holocausto intentó atacar una sinagoga en Halle. Como no fue capaz de entrar al edificio religioso en el que los fieles se habían atrincherado, le disparó a una transeúnte y al cliente de un restaurante de kebab, y lo difundió en directo por internet.En Dresde, en la antigua RDA, ocho neonazis están siendo juzgados desde hace casi cinco meses por haber planificado ataques contra extranjeros y políticos.Actualmente, los servicios de inteligencia vigilan a 50 personas vinculadas al movimiento de extrema derecha y consideradas un "peligro para la seguridad del Estado".