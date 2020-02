El próximo viernes a las 16:45 se jugará el encuentro de la vigésimo tercera jornada de la Serie A, el cual medirá a Roma y a Bolonia en el Olimpico Di Roma.

AS Roma tiene ganas de reencontrarse con la victoria en el encuentro correspondiente a la vigésimo tercera jornada tras perder el último encuentro frente a Sassuolo por un marcador de 4-2. Desde el comienzo de la temporada, los locales han vencido 11 de los 22 partidos disputados hasta la fecha con una cifra de 40 tantos a favor y 27 en contra.

En el lado de los visitantes, Bolonia venció sus dos últimos partidos de la competición contra Brescia Calcio como local y SPAL fuera de su campo, por 2-1 y 3-1 respectivamente, por lo que espera repetir resultado, esta vez en el estadio de AS Roma. Antes de este partido, Bolonia había ganado en ocho de los 22 encuentros jugados en la Serie A esta temporada y tiene un balance de 34 goles anotados frente a 34 goles recibidos.

Con respecto al rendimiento como local, AS Roma ha vencido cinco veces, ha sido derrotada en tres ocasiones y ha empatado tres veces en 11 partidos jugados hasta ahora, indicativo de que Bolonia puede tener ocasión de conseguir un marcador positivo en este partido. A domicilio, Bolonia ha ganado cuatro veces y ha empatado dos veces en sus 11 partidos disputados, por lo que es un equipo que suele conseguir puntos a domicilio, algo a lo que deberá prestar atención AS Roma si no quiere sumar un resultado negativo en casa.

Los rivales ya se habían enfrentado anteriormente en el Olimpico Di Roma y el balance es de 13 victorias, dos derrotas y cinco empates a favor de AS Roma. A su vez, los locales son los que más veces han ganado en su estadio frente a Bolonia, pues lo han hecho en las tres últimas ocasiones. El último enfrentamiento en esta competición entre ambos equipos se jugó en septiembre de 2019 y terminó con un resultado de 1-2 a favor de Roma.

Si analizamos la situación de estos equipos en la tabla clasificatoria de la Serie A, podemos ver que AS Roma se sitúa por delante del equipo visitante con una ventaja de nueve puntos. Los locales, antes de este partido, se sitúan en el quinto lugar con 39 puntos en la clasificación. Por su parte, los visitantes cuentan con 30 puntos y ocupan la décima posición en el torneo.