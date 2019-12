"Hay gente que está con Greta que dice: 'No hacen nada, son de lo peor', lo que es desesperante, hace sentir a la gente culpable y que en mi opinión no hace cambiar las cosas. Y hay aquellos con Donald que dicen: 'No sirve para nada lo que hacen, no funcionará jamás'", añadió, poco antes de ir a Bruselas para una cumbre europea en la que se hablará sobre la lucha climática.