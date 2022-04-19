يسافر الرئيس إيفان دوكي إلى سان أندريس لتقديم مراجعة إعادة الإعمار وانتظار فشل الدعوى القضائية في نيكاراغوا

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

هذا الأربعاء، سيسافر الرئيس إيفان دوكي ونائب الرئيس ووزير الخارجية مارتا لوسيا راميريز ووزير الداخلية دانيال بالاسيوس إلى سان أندريس لتلقي حكم محكمة العدل الدولية في قضية دعوى نيكاراغوا ضد كولومبيا ل انتهاكات مزعومة لل حقوق السيادية و المساحات البحرية في البحر الكاريبي.

سيتم الإعلان عن حكم لاهاي في الساعة 3:00 صباحًا بتوقيت كولومبيا، وقبل الاستقبال يخطط الرئيس لتسليم سلسلة من الأعمال لسكان الجزيرة.

بعد 16 شهرا من إعصار لوتا وأربعة أشهر فقط بعد انتهاء الحكومة الحالية. سيتم تقديم تقرير عن إعادة بناء أرخبيل سان أندريس وبروفيدنسيا وسانتا كاتالينا إلى رئيس الجمهورية.

منذ يوم الاثنين 18 أبريل، أتاحت وزارة الخارجية لعامة الناس موقعًا إلكترونيًا على موقعها على الإنترنت، حيث سيتمكن الأشخاص من الرجوع إلى الوثائق الرئيسية للدفاع الكولومبي أمام محكمة العدل الدولية.

وتشمل الوثائق، من بين أمور أخرى، الحجج والادعاءات التي قدمتها البلاد خلال جلسات الاستماع الشفوية للدفاع عن مصالح الأمة، وحماية حقوق مجتمع الريزال وترجمات تدخلات محاميي الفريق القانوني الكولومبي.

في هذا الحكم، ستنظر محكمة العدل الدولية في ادعاءات نيكاراغوا بأن كولومبيا انتهكت القانون الدولي لأنها لم تنفذ حكم محكمة العدل الدولية الصادر في 19 نوفمبر 2012 بعمليات البحرية الوطنية في البحر الكاريبي؛ وكذلك إصدار المرسوم الذي أنشأت المنطقة المتكاملة المستمرة في الأرخبيل.

وبالإضافة إلى ذلك، ستصل نائبة الرئيس والمستشارة، مارتا لوسيا راميريز، بعد اجتماع في بنما، حيث ستشارك في عدة اجتماعات.

و بعد التعليقات المتعددة التي أدلى بها رئيس الدولة, إيفان دوكي, فيما يتعلق بمقترحات المرشح الرئاسي غوستافو بترو, أعلن معهد الفساد الذي رفع دعوى قضائية ضد الرئيس بتهمة المشاركة السياسية غير المبررة في إطار الانتخابات التي ستحدد خليفته.

وفقًا لما أعرب عنه الكيان، والذي يضمن وجود انتهاكات للسلطة وانعدام شفافية المسؤولين العموميين في كولومبيا، كان دوكي قد شارك في ثماني فرص على الأقل في الممارسات غير اللائقة من خلال إبداء رأي مباشر حول ما هية مرشح الميثاق التاريخي اقتراح.

الإجراء الشعبي ضد الرئيس، الذي قدم أمام محكمة كونديناماركا الإدارية، يحتوي في مرفقاته على قانون الضمانات، الذي يذكر موظفي كيانات الدولة بأنهم ممنوعون من المشاركة في السياسة، في هذه الحالة، رئيس رئاسة ريبابليك.

ويقول: «يحظر قانون الضمانات الانتخابية صراحة على الرئيس الإشارة إلى مرشحين آخرين أو حركات سياسية في أطروحاته أو عروضه العلنية، في غضون أربعة أشهر قبل موعد الجولة الأولى من الانتخابات، وحتى عقد الجولة الثانية».

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