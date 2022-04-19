90 عاما من فرناندو بوتيرو: بعض أحداث متحف أنتيوكيا وروزاريو لتعزيز عمله

En la imagen, el artista colombiano Fernando Botero. EFE/Angelo Carconi/Archivo

يحتفل فرناندو بوتيرو في 19 أبريل بمرور 90 عامًا من الحياة. نعم، نفس الشخص الذي رسم صورًا لأشخاص سمينين طوال معظم حياته يحتفل بولادته في موناكو مع عائلته ويقوم بإعداد معرض جديد لمشاركته مع العالم وبلده الأصلي، حيث كانت الإشادة هي ترتيب اليوم في مناطق مختلفة.

على بعد آلاف الكيلومترات من منزله كولومبيا، البلد الذي تعالى عمله لعقود في كل من ميديلين وبوغوتا ومدن أخرى؛ وهذا العام، في بيئات ثقافية مختلفة، تم إعداد برنامج خاص لإحياء ذكرى ولادته وتعزيز أهمية عمله في تاريخ الفن الكولومبي.

سيكون متحف أنتيوكيا وجامعة ديل روساريو ومتحف بوتيرو بؤرة الاحتفال بعيد ميلاد بوتيرو، والذي لن يقام يوم الثلاثاء التاسع عشر فحسب، بل سيستمر لمدة أسبوع. وهو أن فضح الإرث الكامل لميديلين يكاد يكون معقدًا مثل تقليد أسلوبه، لذا فإن الجزية ستغطي أيضًا المستوى الرقمي.

سيتم التقاط لوحات الكولومبية على الشبكات الاجتماعية في Banco de la República ومتحف أنتيوكيا؛ بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن عشاق لوحاته من حضور حدث أكاديمي خلال يوم الأربعاء 20 حول أهمية بوتيرو للفن الكولومبي يسمى «Piñatas»، و في اليوم التالي سيكون هناك احتفال كبير حول البيناتاس التي أنشأها الفنان باولو ليكونا.

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بالإضافة إلى ذلك، ستناقش كل مساحة صفات بوتيرو عندما يتعلق الأمر بمنشأ كل عمل، مثل تعامله الفريد مع الحجم، وشهوانية كل ضربة، وتفاصيل ووضع علامات على الأماكن المناسبة للخصوصية الكولومبية: الأسرة التقليدية والحيوانات و أنشطة مثل مصارعة الثيران من خلال السخرية أن لديهم شخصياتهم.

يوم الأربعاء 20، ستعقد ندوة «بوتيرو 90 سنة: الماضي والمستقبل»، والتي تهدف إلى فهم التحولات الاجتماعية والسياسية والفنية والاقتصادية من خلال حياة واحد من أعظم الفنانين الكولومبيين. سيكون مكان الاجتماع مكتبة لويس أنجيل أرانغو، بوغوتا.

بريفيري عن حياة فرناندو بوتيرو

ولد في ميديلين في 19 أبريل 1932، ويعتبر من أهم الفنانين في تاريخ كولومبيا، حيث تم تكريس الكثير من حياته للرسم والرسم والنحت. على مر العقود، لم يصبح اسمه مرجعًا وطنيًا فحسب، بل بدأ عرض العديد من إبداعاته في صالات عرض ومتاحف مختلفة حول العالم.

بالإضافة إلى ذلك، فهو شعار بفضل عملها الخيري، والذي ينعكس في التبرع الذي قدمه للفن الكولومبي من خلال تسليم المجموعة التي تعد حاليًا جزءًا من متحف بوتيرو في Banco de la República، الواقع في وسط مدينة بوغوتا. هناك 123 عملاً قام به بوتيرو بين عامي 1980 و1990.

على جانب واحد من الموقع, هناك أيضًا 85 معرضًا كانت جزءًا من مجموعته الخاصة والتي يزورها الآن آلاف الأشخاص من بوغوتا والسياح من بقية البلاد والعالم, تقاسم المساحة مع المراجع الرئيسية مثل بيكاسو, لينوار, بيكمان ومونيه, من بين أمور أخرى.

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