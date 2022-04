«أول مهمة لي»: مسلسل الواقع الياباني المثير للجدل حول الأطفال الذين يخرجون في الشوارع بمفردهم ويقومون بالتسوق

الاستقلال أو عدم المسؤولية؟ أصدرت Netflix مؤخرًا My First Errand، وهو مسلسل واقع ياباني مثير للجدل حول الأطفال الصغار الذين يقومون بالمنزل التسوق أو بعض المهمات الأخرى دون إشراف الكبار. تم إنشاء البرنامج في الأصل كجزء في عام 1991، وكان مستوحى من كتاب الأطفال «Hajimete No Otsukai»، الذي نشرته يوريكو تسوتسوي قبل عقدين من الزمن. في صفحاتها، رويت قصة أم ترسل ابنتها البالغة من العمر خمس سنوات لشراء الحليب.

على الرغم من أن هذا النوع من التنشئة كان شائعًا في العائلات اليابانية وأيضًا في أجزاء أخرى من العالم، إلا أن هذا الواقع لا ينطبق على مجتمع اليوم. وقد فتح هذا نقاشًا: تعرض إنتاج تلفزيون الواقع لانتقادات شديدة في بلده وعلى الصعيد العالمي منذ وصوله إلى منصة البث . على الرغم من ذلك، فإن شعبيتها في الجمهور الآسيوي كبيرة جدًا حتى الآن.

تستمر كل حلقة قليلاً أو أقل من 15 دقيقة وتتبع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين أو ثلاث سنوات والذين يقومون بمهمات أمام أعين المواطنين الساهرة. إنهم لا يعرفون أنه يتم توثيقهم، حيث يختبئ الفريق وراء الكواليس في المسافة لتصوير تجربة صحيحة قدر الإمكان.

يمشي الأطفال على طول معابر المشاة ويذهبون إلى الأماكن المزدحمة بمفردهم تمامًا، بينما يصف الراوي أفعالهم . هذا التنسيق يجعل الجمهور متحمسًا أثناء إكمال مهامهم والعودة إلى المنزل بأمان. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع بعض الغرباء من الاقتراب منهم في الطريق، لأنهم يسيرون في الشوارع بمفردهم ويواجهون العديد من البالغين. وقد أدى هذا الأخير إلى تصنيف العنوان كشكل من أشكال الترفيه حيث يتم «التخلي» عن الأطفال لمصيرهم.

على الرغم من أن My First Mandado يهدف إلى أن يكون درسًا تعليميًا للأطفال في منازل مختلفة في اليابان، إلا أن الأبطال في كثير من الحالات ينتهي بهم الأمر إلى تدمير مهماتهم الخاصة لأنهم أصغر من أن يتمكنوا من تنفيذ مثل هذه الأنشطة. ينسون شراء بعض المكونات أو مجرد تشتيت انتباههم تمامًا عما كان عليهم القيام به. في حالات أخرى، يرفضون القيام بذلك على الرغم من أنها مهمة بناءً على طلب والديهم.

الأبوة والأمومة المكتفية ذاتيا في العائلات في اليابان

في المنازل اليابانية، اعتاد الأطفال منذ سن مبكرة جدًا على الاكتفاء الذاتي من قبل والديهم أو أجدادهم. يتم تعليمهم القيام بالتسوق والتنظيف والطهي والمزيد من المهام التي تساهم في الروتين اليومي للأسرة، بينما، في المدارس، جزء من يومهم مخصص لتنظيف الفصول الدراسية.

يمكن إرجاع أصل هذه التنشئة في اليابان إلى ثقافتها المنضبطة الموجهة نحو احترام كبار السن. بالنسبة للأمهات والآباء، فإن حقيقة أن أطفالهم يديرون مهمة له معنى قوي أنهم يواجهون بنجاح التحديات التي تشكل جزءًا من النمو وأنهم سيصبحون قريبًا بالغين مجتهدين يتمتعون بإحساس كبير بالمسؤولية.

جميع الحلقات العشرين من My First Errand متاحة للمشاهدة على Netflix.

