8 نصائح للعناية بصحة الصوت وتجنب التعب الصوتي

الصوت هو الأداة الرئيسية التي يجب على البشر التواصل معها، وهو جزء من هويتنا، بالإضافة إلى أداة عمل والتعبير . كل واحد منا لديه صوتنا الخاص وهو مختلف عن صوت أي شخص آخر، لذا فإن صوت كل واحد هو شيء يميزنا.

في عام 1999، ترأس الدكتور نيديو ستيفن الجمعية البرازيلية لأمراض الحنجرة والصوت (الآن الأكاديمية البرازيلية لأمراض الحنجرة والصوت). بعد أن اكتشفوا أن العديد من الأشخاص الذين يعانون من خلل النطق اعتقدوا أن هذا أمر طبيعي أو عزوه إلى سمة طبيعية لصوتهم، قرروا، مع زملائهم، تنظيم حملة توعية وطنية حول الرعاية الصحية الصوتية. وبهذه الطريقة، يمكنهم نقل أهمية التشخيص المبكر والوقاية من الأمراض الصوتية.

كانت الحملة ناجحة حقًا، وبعد أربع سنوات، قرر الفريق مشاركة خبراتهم والنتائج التي تحققت مع جمعيات طب الحنجرة في جميع أنحاء العالم. تمت دعوة هذه الكيانات للانضمام إلى حملة أخرى - الآن عالميًا - أدت إلى ظهور ما يعرف الآن باليوم العالمي للصوت، والذي يتم الاحتفال به كل 16 أبريل. .

كان لدى البروفيسور ماريو أندريا، من البرتغال، مهمة أخذ هذه المبادرة إلى أوروبا والولايات المتحدة، وقدمها في مناسبات دولية مختلفة كضرورة طبية بدلاً من مسؤولية رفع مستوى الوعي العام حول الرعاية الصوتية.

El sonido de la voz se origina por la vibración de las cuerdas vocales, situadas en la laringe. Las principales alteraciones son la disfonía, la afonía y la hiperfunción

كل واحد منا لديه صوتنا الخاص وهو مختلف عن صوت أي شخص آخر، لذا فإن صوت كل واحد هو شيء يميزنا. لدينا إمكانية الحصول عليها طوال حياتنا؛ لهذا السبب، يجب أن نكون على دراية وتوجيه عامة السكان حول كيفية العناية بها والحاجة إلى التشاور في مواجهة أي تغييرات تنشأ.

يجب علينا جميعًا أن نهتم بصحتنا الصوتية، خاصة أولئك الذين يعملون مع الصوت والمذيعين والمغنين والمتحدثين والمعلمين والممثلين، من بين آخرين، والمجموعات المعرضة للخطر (على سبيل المثال، عمال مركز الاتصال) الذين يمكنهم، من خلال عملهم، السعي من أجل ذلك. يبلغ هؤلاء الأشخاص عن التعب الصوتي وهذا لأنهم لا يعرفون كيفية استخدام الصوت.

يعاني حوالي 5٪ من سكان العالم من بعض التغيير في الصوت، ومعدل الانتشار هو الأعلى بين سن 25 و 45 عامًا. في هذه الحالات، من الضروري إجراء التقييم والتشخيص من قبل المتخصصين في طب الأنف والأذن والحنجرة الذين يعملون بالتزامن مع علاج النطق.

ينبع صوت الصوت من اهتزاز الحبال الصوتية، الموجودة في الحنجرة. التغييرات الرئيسية هي خلل النطق، aphonia وhyperfunction.

- خلل النطق: هي عملية التهابية في الحبال الصوتية، حيث يتم فقدان الجرس الطبيعي للصوت . يمكن أن تكون وظيفية أو عضوية. عندما يكون وظيفيًا، يستمر ما بين 7 و 15 يومًا، وعندما يكون عضويًا، يجب دراسة السبب. من ناحية أخرى، هناك شكل فسيولوجي لتغيير الصوت وهو الشكل الذي يظهر بين سن 12 و 15 في الأولاد المراهقين.

- Aphonia: إنه الحد الأقصى للتغيير في خلل النطق، حيث يتم فقدان الصوت تمامًا.

- فرط وظيفة الصوت: يؤدي هذا الاضطراب إلى ظهور العقيدات أو الاورام الحميدة في الحبال الصوتية . في بعض الأحيان يكون العلاج جراحيًا، مع إزالة الاورام الحميدة وإعادة التأهيل اللاحقة.

Se debe mantener una buena postura al hablar, cualquier mínimo dolor en alguna parte del cuerpo influye en la emisión de la voz (Getty)

بعض التوصيات للعناية بالصوت:

1 - ضمان الترطيب الكافي، للحفاظ على تشحيم الحبال الصوتية

2 - إليمينار الطباكويسمو

3 - تجنب شرب القهوة وزميلها

4 - الحفاظ على نظام غذائي صحي (تجنب الوجبات الكبيرة)

5 - تجنب التحدث في الأماكن المغلقة والصاخبة

6 - لا تتحدث بشكل مفرط

7 - حاول العمل في بيئات مرطبة (احترس من مكيفات الهواء!)

8 - يجب أن يكون التنفس صحيحًا لانبعاث الصوت ، يجب أن يكون مصدر إلهام قبل البدء في الكلام والاستفادة من فترات التوقف لإلهام جديد

يمكن أن يسبب إساءة استخدام الصوت مشاكل خطيرة؛ لذلك، عند أدنى خلل النطق، في البداية، يشار إلى الراحة. إذا تجاوز خلل النطق 15 يومًا، يُقترح زيارة الأخصائي

في حالة محترفي الصوت، يُقترح التفكير في التدريب الصوتي، تمامًا مثل الرياضي. في حالة ظهور أعراض الحساسية، مثل الإحساس بمخاط ما بعد الأنف، يُقترح تجنب الكشط الدائم أو المفرط، لأن هذا قد يؤدي أيضًا إلى صوت أجش غير واضح.

وجود الجزر المعدي المريئي (حرقان خلف القص) أو رائحة الفم الكريهة هي علامات يجب أن تنبه، كما، مع مرور الوقت، يمكن أن تصيب الحبال الصوتية.

يجب الحفاظ على الموقف الجيد عند التحدث، أي ألم أدنى في أي جزء من الجسم يؤثر على انبعاث الصوت . يمكن أن يؤدي سوء استخدام الهاتف الخلوي، الذي غالبًا ما يستريح على الكتف، إلى تقلص عنق الرحم ويعرض الحنجرة للخطر (يوصى دائمًا باستخدام السماعة).

La hidratación es fundamental para evitar tener la garganta seca (Europa Press) Europa Press

قد يكون لدى الأطفال أيضًا تغييرات في صوتهم بسبب العيوب الخلقية أو فرط الوظيفة. في الحالة الأخيرة، عادة ما يكونون قادة أطفال في مجموعاتهم، يستخدمون نبرة الصوت بصوت عالٍ جدًا، وغالبًا ما يصرخون.

من الشائع أيضًا استشارة كبار السن بسبب فقدان الجهارة. يحدث هذا بسبب انخفاض في قوة العضلات في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك الحبال الصوتية، مما يؤثر على ثراء الصوت وهو تدهور طبيعي ناجم عن السنوات. في هذه الفئة العمرية، هناك انخفاض في نقص الاتصال بسبب حقيقة أنهم يعيشون في بعض الأحيان بمفردهم.

في حالات أخرى، قد يكون للخلل النطق أو وجود صوت متسلسل أصل عصبي. يتميز هذا خلل النطق بتشنجات في الصوت تعوق التدفق الصوتي المنتظم وهي موجودة في أمراض مثل باركنسون أو الوهن العضلي الوبيل.

في سياق الوباء، قادنا القناع أيضًا إلى استخدام صوتنا بالإفراط.

يمكن أن يتأثر الصوت مؤقتًا بالبرد أو الأنفلونزا أو التهاب الحنجرة. في هذه الحالات، يجب أن يحدث الانتعاش في غضون أسبوعين تقريبًا . إذا لم يحدث هذا، فمن المهم التشاور مع طبيب الأنف والأذن والحنجرة، الذي سيحدد الحاجة إلى تشكيل فريق متعدد التخصصات مع المتخصصين في علاج النطق. هناك أيضًا مهنيون مكرسون حصريًا لدراسة وعلاج اضطرابات الصوت.

كما هو الحال مع معظم الأمراض، يجب أن تكون الاستشارة مبكرة للكشف عن المشكلة والبدء بالعلاج المناسب.

* الدكتورة ستيلا ماريس كويفاس (MN: 81701) هي أخصائية في طب الأنف والأذن والحنجرة - خبير في الرائحة - أخصائي الحساسية. الرئيس السابق لجمعية طب الأنف والأذن والحنجرة في مدينة بوينس آيرس (AOCBA)

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