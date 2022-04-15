طلب أوليسيس رويز إلغاء إلغاء الولاية

طلب الحاكم السابق لأواكساكا، أوليسيس رويز، إلغاء إلغاء الانتداب، لأنه، كما قال، تم استخدام الموارد العامة من قبل مسؤولين مختلفين في التحول الرابع، لتعزيز التشاور مع المواطنين.

من خلال حسابه على تويتر، أشار أوليسيس رويز إلى أنه ذهب إلى المحكمة الانتخابية للقضاء في الاتحاد (TEPJF) لطلب بطلان العملية التشاركية.

«طلبت إلغاء إلغاء لاستخدام الموارد العامة لتعزيز AMLO، Gobs (المحافظين)، ptes mpales (رؤساء البلدية) ومورينا، وانتهاك من تقديم التوقيعات إلى الاستنتاج، دعونا نأمل أن TEPJF لا تبيع مثل الوزراء الأربعة من SCJN وإلغاء هذا سرقة AMLO»، وكتب، في حين أظهر صورة التطبيق للتحدي.

هذا هو العلاج القانوني الثاني الذي يطلب إلغاء إلغاء التفويض المقدم بعد 10 أبريل، عندما تم عقد المشاورة الشعبية.

تم تقديم أول هذه من قبل حزب الثورة الديمقراطية (PRD)، الذي قدم، من خلال رئيسه الوطني، خيسوس زامبرانو، إلى المعهد الانتخابي الوطني (INE) نداء لإلغاء العملية.

ووفقا لسول أزتيكا، فإن الغرض من محاكمة الخلاف هو أن تلغي السلطة الانتخابية ممارسة الانتهاكات «الصارخة» للدستور السياسي والمبادئ الانتخابية الأساسية، باستخدام الموارد العامة وتدخل المسؤولين، بمن فيهم رئيس مجلس الأمن. ريبابليك.

في مؤتمر صحفي، أكد خيسوس زامبرانو غريخالفا أنه إذا لم يتم إلغاء الإلغاء، يمكن للهيئة أن تترك سابقة «خطيرة للغاية» مفادها أنه يمكن انتهاك المبادئ الأساسية للدستور والولايات الانتخابية والأنظمة القانونية المختلفة، وكذلك الهيئات الانتخابية، والانتخابات محكمة القضاء في الاتحاد (TEPJF)، وأحكام محكمة العدل العليا للأمة (SCJN) والسلطة التشريعية نفسها.

El PRD también presentó un recurso de nulidad contra la Revocación de Mandato, celebrada el pasado 10 de abril. (Foto: Twitter/@PRDMexico)

«لا يمكننا السماح لها بالبقاء كجزء من السياسة picaresque، كشيء لا يهم. ولا نريد وضع سابقة للعمليات الانتخابية القادمة، ولا نريد ان يعتقد الناس ان القانون ببساطة وببساطة يمكن تفجيره وانه لا توجد عواقب».

وأكد زعيم سول أزتيكا أن بطلان عملية إلغاء الولاية يجب أن يكون له عواقب على أولئك الذين يشاركون في سلوك غير قانوني. واضاف ان «الشخص الذي تسبب في كل هذا، باعتباره النشرة الرئيسية لكل هذه التعاليم هو رئيس الجمهورية الذي يجب ان يخضع لعملية جديدة».

وفي هذا الصدد، اتهم الرئيس الاتحادي، ورئيس وزارة الداخلية (سيجوب)، وقائد الحرس الوطني، وكبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، والمحافظين، وكبار قادة مورينا بالجريمة الانتخابية، الذين تصرفوا «في عصابة مضطربة» وأنه «يجب أن يكون من رعايا القانون و يعاقب على ارتكاب جرائم خطيرة في انتهاك النظم الانتخابية».

(Foto: Twitter/@PRDMexico)

وفي الوقت نفسه، أوضح ممثل الحزب لدى INE، أنجيل أفيلا روميرو، أن البطلان نشأ بسبب مظالمين: تدخل الموارد ذات الأصل غير المشروع، المنتشرة من خلال منظمة دع الديمقراطية تتبع، وأنه ينتهك الدستور السياسي، والقانون العام بشأن إلغاء الولاية؛ وكذلك قرارات محكمة العدل العليا.

بالإضافة إلى تدخل الموظفين العموميين. «بدءا من رئيس الجمهورية، ورئيس الحكومة، والمحافظين، ورؤساء البلديات، والنواب الاتحاديين والمحليين، وجميعهم من مورينا الذين انتهكوا الدستور والقانون والقرارات التي تنتهك مبدأ الحياد المنصوص عليه في المادة 134 من الدستور و مبدأ الإنصاف في الخلاف»، ندد.

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