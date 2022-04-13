في أي وقت يلعب أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي مباشرة: في إسبانيا لعقب الوسط في دوري أبطال أوروبا 2022

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي لايف. تقيس الفرق قوتها اليوم الأربعاء 13 أبريل في ملعب واندا متروبوليتانو للمرحلة الثانية من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2022. في هذه الملاحظة، ستتمكن من متابعة دقيقة بدقيقة من اللقاء مع جميع الحوادث. لا تفوت ذلك!

في المحطة الأولى، انخفض الإسبان 1-0 بهدف من كيفن دي بروين. لفت رجال «Cholo» Simeone الانتباه لأسلوبهم في اللعب ضد فريق «سيليست» بسبب مخططهم الدفاعي بسطرين من 10 لاعبين لحراسة الصفر في إنجلترا.

يُطلب منهم الآن الفوز بهدفين على الأقل للتقدم إلى الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا. أي درجة لفرق الهدف ستفرض الوقت الإضافي وإذا استمر التعادل فسوف يذهبون إلى تعريف العقوبات. على العكس من ذلك، يجب ألا تخسر لوحة بيب غوارديولا لدخول المرحلة التالية.

لن يتمكن أتلتيكو مدريد من الاعتماد على جوسيما جيمينيز وهيكتور هيريرا بسبب الإصابة، لذلك يؤمن فيليبي أوغوستو مكانًا خلفه. واحدة من الشكوك في إعداد أحد عشر البداية ستكون إدراج توماس ليمار أو جيفري كوندوغبيا. تمر أسلحة أتلتيكو عبر مراجعها المتاحة مثل ستيفان سافيك وكوك وماركوس لورينتي وأنطوان غريزمان وحارس المرمى يان أوبلاك.

من ناحية أخرى، يتعافى «المواطنون» في المنطقة الدفاعية كايل ووكر، الذي التقى بموعد تعليقه في المحطة الأولى. في الزيارة، السؤال هو ما إذا كان ناثان آكي أو جواو كانسيلو يلعب أم لا، بالإضافة إلى تأكيد الكفاح من أجل مكان بين فيل فودين وإلكاي جوندوغان وجاك جرياليش. اللاعبون المصابون هم روبن دياس وكول بالمر.

A qué hora juegan Atlético Madrid vs Manchester City EN VIVO: partido por los cuartos vuelta de la Champions League (foto: @Atleti)

كلمة سيميوني

«نحن نواجه فريقًا يلعب بشكل جيد للغاية. لعبة موضعية جيدة جدًا، لكننا متحمسون. من الواضح أن الوهم وحده لا يكفي، لكننا سنحاول أن نأخذ اللعبة حيث يمكننا إيذائهم. الكلمات لا تقول الكثير، الشيء المهم هو ما يحدث من الساعة التاسعة مساء»، قال سيميون عن مباراة دوري أبطال أوروبا ضد سيتي.

كلمة غوارديولا

«ستكون مباراة مختلفة، ليس مثل الأسبوع الماضي. إنهم في المنزل مع دعم معجبيهم. في ملعب متروبوليتان يخلقون مشاكل ويدافعون ويقاتلون. ستكون أكثر كثافة في الجزء العلوي من الميدان من الليلة الماضية. نحن نتكيف، وإذا خسرنا، نذهب مع كل شيء لاستعادته. وقال المدرب الإسباني قبل الاشتباك ضد «كولشونيروس» إذا فزنا، فقد نلعب قليلاً إلى الوراء».

التشكيلات المحتملة لأتلتيكو مدريد ضد. مانشستر سيتي

أتلتيكو مدريد: أوبلاك؛ فرساليكو، سافيك، فيليب، رينيلدو؛ فرساليكو، ماركوس لورنتي، كوك، رينان لودي؛ جواو فيلكس وغريزمان.

مانشستر سيتي: إيدرسون؛ كايل ووكر، ستونز، لابورت، جواو كانسيلو؛ دي بروين، رودري، برناردو سيلفا؛ محرز، ستيرلينغ وفودن.

فاز مانشستر سيتي على أتلتيكو مدريد 1-0 في المحطة الأولى من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

مواعيد لمشاهدة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي

- بيرو: 2:00 مساءً

- المكسيك: 2:00 مساءً

- الإكوادور: 2:00 مساءً

- كولومبيا: 2:00 مساءً

- بوليفيا: 3:00 مساءً

- فنزويلا: 3:00 مساءً

- باراغواي: 3:00 مساءً

- الأرجنتين: 4:00 مساءً

- أوروغواي: 4:00 مساءً

- البرازيل: 4:00 مساءً

- تشيلي: 4:00 مساءً

- إسبانيا/9:00 مساءً

قنوات تلفزيونية لمشاهدة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر سيتي

- بيرو: ESPN، ستار+

- المكسيك: HBO ماكس، تي إن تي سبورتس

- الإكوادور: ESPN، ستار+

- كولومبيا: ESPN، ستار+

- بوليفيا: ESPN، ستار+

- فنزويلا: ESPN، ستار+

- الأرجنتين: ESPN، ستار+

- أوروغواي: ESPN، ستار+

- تشيلي: ESPN، ستار+

- كوستاريكا: ESPN Norte، ستار+

- جمهورية الدومينيكان: ESPN Norte، ستار+

- السلفادور: ESPN نورتي، ستار+

- غواتيمالا: إي إس بي إن نورتي، ستار+

- هندوراس: ESPN الشمالية، ستار+

- نيكاراغوا: ESPN نورث، ستار+

- بنما: ESPN الشمالية، ستار+، فلو سبورتس

- الولايات المتحدة الأمريكية: يونيفيجن الآن، TUDN الولايات المتحدة الأمريكية، باراماونت+

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