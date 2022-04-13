عثروا على ثلاث جثث محترقة ومهجورة في قسم الطريق السريع في تشياباس

Imagen de archivo. Un soldado hace guardia durante un operativo de búsqueda de personas desaparecidas mientras transitan por la carretera Monterrey-Nuevo Laredo, en Nuevo Laredo, México. 24 de agosto de 2021. REUTERS/Daniel Becerril

في 12 أبريل، عثرت عناصر من المدعي العام للدولة (FGE) في تشياباس على ثلاث جثث محترقة ومهجورة على امتداد الطريق السريع في بلدية Arriaga.

ونتيجة لذلك، أفادت الهيئة أنه تم فتح مجموعة أدوات للتحقيق في جريمة القتل المؤهل التي ارتكبت ضد الضحايا المجهولين.

ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، تقطعت بهم السبل الجثث 8 أمتار أسفل شريط الأسفلت. غير أنهم أنكروا أن أيا من الأشخاص الثلاثة المتوفين لديه تقارير عن أشخاص مفقودين.

وعقب تقرير النتيجة، وصلت عناصر من الشرطة المتخصصة وخدمات الخبراء إلى مكان الحادث عند الكيلومتر 33+100، على الطريق السريع Arriaga-Tuxla، لتطويقه وتحديد علامات لتوضيح الحقائق.

وفي الوقت نفسه، تم نقل الجثث إلى دائرة الطب الشرعي (Semefo) لإجراء نخر القانون واستخراج العينات لتحديد الملامح الجينية.

los cadáveres se encontraban varados a 8 metros hacia abajo de la cinta asfáltica. (Foto: Cuartoscuro) Margarito Pérez | Margarito Pérez

في 12 أبريل، افترض الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور (AMLO) انخفاض 3.5٪ في جرائم القتل خلال إدارته. وعلى الرغم من ذلك، اعترف بأن «الأمر قد يستغرق وقتا أطول» لتهدئة البلاد.

وذلك لأن إدارته تجاوزت رقم 100،000 جريمة قتل في الوسط. فترة الحكم، والتي تتجاوز تلك المسجلة في ولاية إنريكي بينيا نييتو (2012-2018) وفيليبي كالديرون (2006-2012). ومع ذلك، انخفض اتجاه القتل العمد بشكل طفيف.

وفي هذا السياق، تمثل ستة كيانات 50 في المائة من جرائم القتل العمد البسيطة خلال الشهرين الأولين من عام 2022: ميتشواكان، وغواناخواتو، وباخا كاليفورنيا، وولاية المكسيك، وخاليسكو، وشيواوا؛ وهي كيانات شهدت فيها مذابح فظيعة.

ومع ذلك، سجلت الترسيم خارج القائمة أيضا مظاهرات تدعم الأزمة الأمنية، مثل غيريرو، حيث كانت خمس جثث وجدت. بين قطع الرأس في المقاعد وجذع سيارة أجرة في Juchitan.

Vivienda donde ocurrió el asesinato de una familia en Tultepec (Foto: Twitter@EdomexRed)

و قال لوبيز أوبرادور, الذي شكك فيه هذا السيناريو, إن 75 في المائة من جرائم القتل المتعمدة المسجلة في البلد مرتبطة بالجريمة المنظمة, كما توضح التحقيقات في مذبحة أسرة مكونة من ثمانية أفراد (أربعة قاصرين) في تولتيبيك, إدومكس.

وجد الخبراء الذين عالجوا مسرح الجريمة في مكان الحادث أكثر من 30 غلاف رصاصة وحقيبة بها كبسولات تحتوي على الكوكايين المشتبه به. وتمكنت إحدى المتوفين من النجاة من الهجوم ونُقلت إلى مستشفى فيسنتي فيلادا، حيث أُبلغ عن أنها في حالة حساسة. ومع ذلك، بعد لحظات تم الإعلان عن وفاته.

في وقت الوصول إلى مستعمرة لا كانيادا، عثرت السلطات المكسيكية على الجثث السبع مع طلقة النعمة.

و ركز مكتب المدعي العام لل عدل في ول اية المكسيك تحقيقاته على و الد الأسرة, تعرف باسم جوناثان أوليسيس، لأنهم يشكون في أن الرجال الأربعة الذين وصلوا على دراجتين دراجتين في الأسرة منزل كانوا يلاحقونه لتحصيل دين لتهريب المخدرات.

كشفت التحقيقات التي أعقبت المذبحة أن جوناثان البالغ من العمر 22 عامًا كان جزءًا من مجموعة من عراة المخدرات الذين يعملون في المنطقة.

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